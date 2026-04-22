«Нужно быть очень внимательными к своим детям»: почему подростки совершают теракты

Семь поджогов вышек сотовой связи и объектов на железной дороге произошло в Татарстане с начала года. Большая часть терактов и диверсий были совершены подростками, нанятыми за деньги кураторами из-за границы. О том, как подростки получают огромные сроки, решив заработать, кто их на это толкает и что делать родителям, – в материале «Татар-информа».





«Подростки думают, что совершают хулиганство, а отвечать будут за теракты»

С начала года в Татарстане было совершено семь поджогов на объектах транспорта, связи и энергетических структур. Действия злоумышленников квалифицированы как теракты и диверсии. Самое неприятное, что большая часть из них – это подростки.

«С начала прошлого года и по сегодняшний день в Татарстане произошло 28 поджогов. С момента начала проведения СВО появились новые угрозы экстремистского характера. Растет вовлечение в террористическую деятельность несовершеннолетних. Одна известная недружественная страна активно предпринимает попытки дестабилизации обстановки на территории России. При взаимодействии с ФСБ и Следственным комитетом мы пресекаем совершение подобных преступлений», – сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов.

Существенный рост числа диверсий и терактов, совершенных подростками, по его словам, наблюдается именно с начала прошлого года, и сегодня эта тенденция сохраняется.

«В августе прошлого года трое несовершеннолетних 16-17 лет за денежное вознаграждение совершили поджоги станции сотовой связи и релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге в Лениногорском районе. Были возбуждены дела о терроризме и диверсии. А в прошлом сентябре 17-летний парень за вознаграждение совершил поджог трансформаторного пункта на перегоне станции Дербышки – Восстание Горьковской железной дороги, он также ответит по статье о терроризме», – добавил Роман Мухаметзянов.

По его словам, в декабре прошлого года семеро несовершеннолетних совершили шесть посягательств на объекты транспорта и связи. Было возбуждено пять уголовных дел.

«В феврале этого года группа из четверых подростков, двое из которых несовершеннолетние, за деньги подожгла вышку сотовой связи в Казани. Еще до совершения теракта один из несовершеннолетних в сообществе мессенджера согласился подработать, выполняя задания. За каждое ему платили от 500 до 1000 рублей. Одно из первых заданий – сфотографировать пять случайных автомобилей. Когда неизвестный скинул ему за это деньги, подросток рассказал о схеме заработка своим друзьям», – рассказал он.

Со временем задания начали усложняться, ребята должны были предоставлять фотографии конкретных объектов, расположенных по координатам. В конце неизвестный предложил им поджечь телефонную вышку, и они согласились.

«Подростки получили координаты вышки сотовой связи и выполнили задание, за что получили 7 тысяч рублей. При подготовке к поджогу следующего объекта их задержали сотрудники полиции и ФСБ. Им грозит до двадцати лет лишения свободы, государство на такие вызовы вынуждено реагировать жестко», – добавил Роман Мухаметзянов.

Он привел в пример один из приговоров по подобным делам в Набережных Челнах. Там восемнадцатилетний парень за деньги вовлек в диверсионную деятельность пятерых подростков, младшему из которых было всего 13 лет. Они успели поджечь три автомобиля, вышку сотовой связи и релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Тукаевском районе РТ.

«Взрослый – восемнадцатилетний парень был приговорен к 17 годам лишения свободы. Несовершеннолетние за диверсию получили по пять лет каждый с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Молодежь вербуют через интернет, в мессенджерах – им создают иллюзию безнаказанности. Самый распространенный способ – это предложение подзаработать», – сказал он.

Вербовщики убеждают ребят в законности таких действий. Они объясняют, что сотовая вышка принадлежит их компании, она застрахована, или говорят, что сейчас происходит проверка бдительности охраны. Чтобы поджечь сотовую вышку, они находят множество предлогов. К слову, в большинстве случаев вербовщики даже после того, как подростки выполнили задание, деньги им не платили.

«Анализ личности каждого задержанного свидетельствует о том, что они либо не осознавали, что действуют в интересах вербовщиков, либо осознавали, но были готовы за деньги совершить теракт и навредить собственной стране. Практически никто не понимал, к каким последствиям могут привести их необдуманные действия. Многие думали, что это банальное хулиганство, административка либо легкая уголовная ответственность, как умышленное повреждение чужого имущества. Никто из них не планировал попадать в колонию на огромные сроки. К сожалению, все они будут сидеть», – добавил Роман Мухаметзянов.

Неоднократно, рассказал полицейский, он присутствовал при обыске в квартирах этих подростков – в комнате стоят его игрушки, которыми он играл совсем недавно: машинки, мячи, гитара... а парня уводят в наручниках. И ни он сам, ни его родители, как правило, не понимают в этот момент, что вернется в эту комнату он лишь через много лет и совсем другим человеком.

«Основной мотив таких преступлений – это корысть, а причина – недостаток воспитательно-профилактической работы, слабая информированность о последствиях противоправного поведения и сроках реального лишения свободы. Поражает возраст правонарушителей: самому юному задержанному 13 лет», – добавил он.

«Если над подростком издеваются, а взрослые безразличны, это толкает его на крайность»

Значительной проблемой, помимо поджогов, по словам Романа Мухаметзянова, остается вовлечение подростков и молодежи в преступную деятельность под влиянием террористической идеологии Колумбайн*.

«Именно сторонниками данной идеологии совершаются нападения на школы, массовые расстрелы учеников и педагогов. Правоохранительными органами и органами власти Татарстана проведена значительная работа по выявлению и профилактике преступлений, совершенных под воздействием этой террористической идеологии. За последние три года были задержаны семь последователей движения на этапе подготовки нападений на свои образовательные организации», – рассказал Роман Мухаметзянов.

Он напомнил, что за участие в этой организации ответственность будет по статьям о терроризме. Наказание по ним очень суровое – от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Также колумбайнерам* вменяют статью о покушении на убийство двух и более лиц. Казалось бы, обычное увлечение некоторой идеологией, но сейчас она распространяется все больше и больше среди ряда подростков. Повторюсь, участие ребенка может привести к серьезным срокам по серьезной статье, так как движение – террористическое», – добавил он.

Роман Мухаметзянов рассказал, что один из учеников одной из казанских гимназий увлекся сначала неонацистскими идеями, а позже – идеологией Колумбайна*. На компьютере он создал модель школы и класса, в этой «игре» он расстреливал своих одноклассников и учителей. Своих обидчиков он пометил красным цветом, а других детей – желтым и зеленым. К такой же категории подростков, по словам замглавы Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ, относится и ученик лицея из Нижнекамска, совершивший нападение на уборщицу в январе этого года.

«По словам парня, над ним систематически издевались, били и унижали. Поэтому у него сформировалась идея их убить. Схема одна: сначала подростка травят, потом в дело вступают отсутствие реакции и безразличие взрослых, в том числе и родителей, далее он увлекается преступной идеологией, принимает идеи о ненависти к людям. Дальше идет подготовка к преступлению», – объяснил Роман Мухаметзянов.

На 13-летнего парня из Нижнекамска возбудили уголовное дело о покушении на убийство, но прекратили по нереабилитирующим основаниям, в связи с недостижением возраста уголовной ответственности. После инцидента его перевели в учебное заведение закрытого типа на 3 года.

«Большинство задержанных и сами в определенной степени являются жертвами. Они рассказывают о своих сверстниках-обидчиках и постоянных издевках, которые довели их до совершения преступления. Кто-то говорит о проблемах в отношениях с родителями – никто из задержанных не делился проблемами со своими родителями, ссылаясь на недопонимание. Не находя эффективных средств защиты и поддержки, данные молодые люди обращались в интернет, где находили единомышленников на ресурсах, пропагандирующих Колумбайн*», – добавил он.

Роман Мухаметзянов отметил, что такие ресурсы постоянно блокируются, но вместо них появляются новые. В основе вовлечения в идеологию запрещенного движения лежит сначала незначительное проявление интереса к экстремистской символике, к теме суицидов, шок-контенту, оружию и взрывчатым веществам.

«Кроме того, в последнее время мы отмечаем повышенный интерес подростков к неонацистской идеологии, в связи с чем фиксируется вовлеченность несовершеннолетних в деятельность экстремистских организаций. В прошлом году выявлена группа несовершеннолетних. Двое 15-летних увлеклись изучением идеологии наиболее радикальной неонацистской международной террористической организации. Они совершили нападение на гражданина одной из африканских стран в Казани. В отношении них возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации», – сказал Роман Мухаметзянов.

По словам эксперта, нельзя всю ответственность возлагать лишь на школу и педагогов. В воспитании детей ведущую роль играют именно родители.

«Нужно быть очень внимательными к своим детям. С ними нужно разговаривать, объяснять, что такое преступная идеология, к чему может привести увлечение данной экстремистской идеологией. Разговоры с детьми нужно проводить постоянно. Обращать внимание на то, какие вещи через маркетплейсы они покупают, используя аккаунт своих родителей. Например, колумбайнеры* покупают там тактическую амуницию: перчатки, разгрузку для оружия и так далее. И как родители этого не замечают, я не знаю», – подытожил он.

К числу признаков, которые могут указывать на вовлечение подростков в деструктивную организацию, можно отнести: внезапное изменение лексики, нетипичный сленг, агрессивные цитаты писателей, политиков и культурных деятелей, ношение одежды с такими цитатами.

«Важно помнить, что удобные дети – это ведомые дети»

Проблема вовлечения подростков в диверсионно-террористическую деятельность перестала быть абстрактной теорией, подчеркнула педагог-психолог.

«Это уже практика, и практика, на самом деле, очень опасная. Мы не можем просто все им запрещать, специалисты сегодня ищут пути работы на опережение. Главной входной дверью для вербовщиков служат психологические уязвимости пубертатного периода», – подчеркнула ведущий эксперт «Росдетцентра», педагог-психолог, преподаватель кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ Ольга Галанина.

Ольга Галанина отметила парадокс родительского восприятия. По ее словам, в большинстве случаев они думают, что если ребенок сидит дома и никуда не ходит – это хороший знак.

«Но дома он сидит с чем? С гаджетом. Гаджеты покупают сами же родители. Физиологическая жажда риска и поиск адреналина, обостряющиеся примерно с 11 лет, зачастую перевешивают страх наказания у детей. Это толкает их на необдуманные поступки и преступления. Они не осознают реальной ответственности за свои поступки, особенно когда семья пытается оградить их от любой нагрузки, кроме интеллектуальной в школе», – сказала она.

По ее словам, родители минимизируют нагрузку для ребенка, ограничивают его только учебой и, например, он ничего не делает по дому. В результате выращиваются «удобные и послушные» ведомые дети, которые остро переживают кризис идентичности и не понимают, чего хотят на самом деле. В цифровой среде этот поиск смысла и справедливости легко подменяется ложными ролями «героя» или «борца с системой». В дальнейшем такими детьми начинают манипулировать злоумышленники в своих целях.

Ольга Галанина сделала акцент на необходимости работы с родителями с самого раннего этапа – с подготовки к созданию семьи. По ее наблюдениям, нарушение эмоциональной связи с детьми в возрасте от 0 до 3 лет приводит к необратимому разрыву нейронных связей.

«Важно уже на очень раннем уровне работать с молодежью, которая собирается создать семьи. Нужно искать баланс между жестким контролем и внутренней ответственностью подростка. Чрезмерная критика со стороны взрослых порождает у детей запрет на эмоции. Вместо того чтобы обсуждать страх и неопределенность, молодые люди замыкаются. Первая задача – обозначить интерес. А какой интерес у подростка? Обычный – признание, самоутверждение и доверие. И вот когда мы не можем найти со специалистами интерес подростка или молодого человека, тогда тоже становится страшно», – объяснила она.

По словам эксперта, убеждая в чем-то, ребенку всегда нужно предлагать выбор, он обязательно его сделает.

«Ребенок все равно что-то одно выберет. Он выберет и начнет пробовать механизмы взаимодействия. Когда он пробует, у него возникает интерес. И важно не упустить этот шанс интереса. Закрепить и выстроить доверительные отношения. Сейчас мы говорим про наставничество – это очень конструктивный механизм взаимодействия с ребенком. Наставничество – это значит быть рядом, поддерживать ребенка, чтобы он обратился к тебе за поддержкой и помощью», – добавила Ольга Галанина.

«Подростки любят быть в движении, на этом мы и строим работу с ними»

«Экспертный совет не просто разрабатывает какие-то мероприятия и проводит их. Наша задача – проэкспертизировать поступающие материалы и на самой ранней фазе выявить наличие угрозы. Оценить, насколько представленный материал воспитывает в ребенке отрицательное отношение к терроризму, экстремизму. Или же может вызвать обратную реакцию. Мы очень долго анализировали существующие формы работы, существующие практики. И на самом деле, я думаю, ни для кого не будет секретом, что за последние несколько лет тенденции поменялись», – объяснила заместитель председателя Экспертного совета антитеррористической комиссии РТ Анна Кондратьева.

Сегодня в зоне особого внимания находятся дети, начиная с десяти-одиннадцати лет. В качестве одного из эффективных механизмов работы с подростками Анна Кондратьева привела создание в октябре Первого студенческого антитеррористического совета на базе Казанского института ВГУЮ.

«Дети настолько устали от того, что взрослые постоянно диктуют им, что делать. Иногда им хочется услышать мнение ровесника – это тоже хороший воспитательный прием. Если изначально в состав совета входили семь человек, то сейчас их уже пятнадцать, что говорит о популяризации идеи. Студенты работают с первокурсниками и своего, и других вузов», – добавила она.

Отдельная тема – работа с иностранными студентами. По словам Анны Кондратьевой, им разъясняют особенности российского законодательства, поскольку незнание закона от ответственности не освобождает.

«Например, ребенок, находясь в своей стране, был подписан на определенные группы в социальных сетях. И тут он продолжает транслировать идеи, которые там распространяются, совершенно не понимая, что в России это может быть запрещено. Иностранных студентов обязательно знакомят с реестром экстремистских организаций Минюста РФ и рекомендуют сверить с ним свои подписки», – подчеркнула Анна Кондратьева.

Она сообщила о внедрении мастер-классов в детских оздоровительных лагерях республики. Детям расскажут о том, что такое буллинг и как с ним бороться, о противодействии терроризму и обучат навыкам профайлинга – умению выявлять подозрительные действия в общественных местах.

«Подростки эту тему очень любят. Тема профайлинга для них становится интересной. Ключевой концепт экспертного совета – это вовлечь подростка в деятельность. Им нравится, когда они внутри, в процессе какого-то действия. Мы очень надеемся, что те мероприятия, которые мы запланировали, и те, которые уже реализованы, обязательно помогут вовлечь подростков в механизмы профилактики и просвещения. Они будут реагировать на то, что происходит вокруг них, своим личным примером они будут помогать нам выполнять эту важную стратегическую задачу по противодействию терроризму и экстремизму», – отметила Анна Кондратьева.

* Решением Верховного Суда РФ движение Колумбайн признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России.