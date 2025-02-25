news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2025 17:31

«Нужно будет переподписать контракт, чтобы сохранить уровень стоимости». Рахимов про Даку

«Нужно будет переподписать контракт, чтобы сохранить уровень стоимости». Рахимов про Даку
фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что с нападающим Мирлиндом Даку нужно продлить контракт для повышения его стоимости.

Как сказал Рахимов, зимой было несколько предложений по покупке Даку от разных команд, в том числе и иностранных. Также специалист поделился, что сохранение Мирлинда в команде – хорошая новость для клуба.

«Было очень много разговоров вокруг него. И я вам сразу сказал, что я с ним переговорил. Мы всё прекрасно понимаем. Думаю, с ним нужно будет переподписать контракт, чтобы сохранить уровень стоимости игрока. Мы должны понимать, что летом у него останется всего год (до окончания срока контракта)», – передает слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» хотел приобрести Даку, но вышел из переговоров после того, как за албанца «Рубин» запросил около 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Даку забил девять мячей в рамках РПЛ. Таким образом, Мирлинд занимает третье место в таблице бомбардиров Премьер-лиги, уступая Манфреду Угальде (15) и Алексею Батракову (10).

#Мирлинд Даку #Рашид Рахимов #спорт #футбол #фк рубин #премьер-лига
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Сменили Шольца на Мерца: что означают результаты выборов в бундестаг для России

Сменили Шольца на Мерца: что означают результаты выборов в бундестаг для России

24 февраля 2025
«Он – сушист, нож у него для работы»: мигранта судят за убийство оскорбившего его мужчины

«Он – сушист, нож у него для работы»: мигранта судят за убийство оскорбившего его мужчины

24 февраля 2025