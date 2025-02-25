«Нужно будет переподписать контракт, чтобы сохранить уровень стоимости». Рахимов про Даку

фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что с нападающим Мирлиндом Даку нужно продлить контракт для повышения его стоимости.

Как сказал Рахимов, зимой было несколько предложений по покупке Даку от разных команд, в том числе и иностранных. Также специалист поделился, что сохранение Мирлинда в команде – хорошая новость для клуба.

«Было очень много разговоров вокруг него. И я вам сразу сказал, что я с ним переговорил. Мы всё прекрасно понимаем. Думаю, с ним нужно будет переподписать контракт, чтобы сохранить уровень стоимости игрока. Мы должны понимать, что летом у него останется всего год (до окончания срока контракта)», – передает слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» хотел приобрести Даку, но вышел из переговоров после того, как за албанца «Рубин» запросил около 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Даку забил девять мячей в рамках РПЛ. Таким образом, Мирлинд занимает третье место в таблице бомбардиров Премьер-лиги, уступая Манфреду Угальде (15) и Алексею Батракову (10).