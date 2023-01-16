«Нужно больше рожать»: Муллин призвал повысить демографию в Нижнекамске

За новогодние каникулы в Нижнекамске родилось 48 детей — 25 девочек и 23 мальчика, сообщил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Мэр также призвал горожан повысить демографические показатели в муниципальном образовании.

«Этот год начался с позитива. Родилось 25 девочек и 23 мальчика. Нижнекамск всегда был городом молодых, городом возможностей. Нужно больше рожать, и чтобы как можно больше мам имели хорошие условия. Поэтому давайте, мужчины, даже если нас мало, нужно поддержать наших милых дам», — обратился он к присутствующим на совещании.

Муллин отметил, что мальчиков рождается меньше, чем девочек. «Мальчиков берегите, их все меньше и меньше», — призвал он.

При этом первым новорожденным 2023 года стал мальчик. Он появился на свет в 10 часов 8 минут с весом 3340 и ростом 53 см. Малыш стал первым ребенком в семье Галимовых. Кроме того, в новогодние каникулы в двух семьях родились двойни.