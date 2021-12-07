«Нужна не только поддержка, но и сила духа»: Магдеев посетил центр реабилитации «Изгелек»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил центр реабилитации инвалидов «Изгелек», побывал на концерте и прошел с небольшой экскурсией по зданию. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ежегодно реабилитацию здесь получают более 700 людей с инвалидностью, из которых 85% — это горожане, а 15% — люди со всей республики. Предоставление социальных услуг осуществляется в стационарной (13 койко-мест) и в полустационарной форме (37 койко-мест).

Директор центра Юлия Ивахина поделилась, что для жителей Набережных Челнов и гостей города оборудована комната, в которой установлены бытовые приборы, чтобы помочь людям адаптироваться в жизни, также есть солевая комната для поддержки здоровья и кабинет арт-терапии, где можно заняться творчеством.

Наиль Магдеев побеседовал с сотрудниками центра, отметив, что сегодня для реабилитации людей с ОВЗ создаются большие возможности.

«Не только помощь и поддержка нужна, но и сила духа. Здесь, в центре, работают высококлассные специалисты, центр оснащен по последнему слову техники, ведь люди старшего поколения нуждаются в поддержке, в реабилитации. К слову, только вчера мы открыли в одном из детских садов специальную группу для детей с аутизмом. Нужно сказать, что мы и дальше будем оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. В Набережных Челнах есть все возможности для этого», — отметил градоначальник.

В завершение встречи мэр вручил ценный подарок центру: телевизор для общей комнаты — здесь посетители центра «Изгелек» смогут собираться вместе.

Всего в городе проживают около 33 тыс. человек с инвалидностью, из них 2 089 детей в возрасте до 18 лет.