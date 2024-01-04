«Нужен сильный лидер»: в Татарстане продолжился сбор подписей в поддержку Путина

В Татарстане после Нового года продолжился сбор подписей в поддержку кандидата на должность Президента России Владимира Путина. С 23 декабря он организован в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

В столице Татарстана волонтеры Республиканского штаба Владимира Путина сегодня собирают подписи в торговом центре KazanMall. Депутат Госсовета РТ Дмитрий Анисимов пришел поддержать действующего Президента РФ со своим сыном.

«Сегодня Россия столкнулась с довольно сильными вызовами, и их может преодолеть только сильный лидер. Путин однозначно выведет нашу страну на высокий уровень. Считаю, что ему нужно продолжать выбранный курс развития России и дальше укреплять нашу страну как на международной арене, так и внутри государства», – сказал парламентарий.

Анисимов напомнил, что Путин инициировал реализацию национальных проектов, в том числе в сфере ЖКХ, что дало большой толчок развитию этой системы. Кроме того, по его словам, развивается городская среда, благоустраиваются парки и скверы.

Сын депутата Родион добавил, что «в нынешнее непростое время России нужен лидер, который сможет объединить страну, каким и является Путин». «И я не вижу других кандидатов на должность Президента России», – заявил он.

Активист «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане Яков Рагинов также убежден, что в условиях санкций и политического давления со стороны западных стран важно поддержать Путина.

«Я вижу, как изменилась наша страна за последние годы. Я общался со своими родственниками, которые в два-три раза старше меня, они рассказывали, как было до него. И я понимаю, что то, как он изменил Россию, является чем-то великим. Поэтому я пришел его поддержать», – подчеркнул он.

Рагинов заметил, что при Путине активно развивается общественная, социальная, патриотическая политика России. «Он сделал огромный шаг в развитии молодежной политики и в целом очень много для молодежи», – поделился активист своим мнением.

Руководитель региональной организации ветеранов боевых действий «Защитник» Эдуард Нигматуллин рассказал, что пришел поставить подпись в поддержку Путина, чтобы «выполнить свой гражданский долг». «Наша организация помогает ветеранам боевых действий, мы занимаемся сбором гуманитарной помощи. И в нынешней ситуации я просто не мог сюда не прийти и не выполнить свой долг – поддержать Путина», – отметил он.

Оставить подпись в поддержку Владимира Путина могут совершеннолетние татарстанцы при наличии паспорта. Волонтеры на стойках сбора помогут правильно оформить подписные листы. Процедура занимает не более пяти минут. Подписные листы будут переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.

Выборы Президента России состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.