«Нужен плей-офф»: Наставник «Зенита» Вербов раскритиковал формат Финала шести в волейболе

Главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов в интервью «Татар-информу» негативно высказался о формате определения чемпиона и обладателей медалей в чемпионате России по волейболу.

Напомним, что казанский клуб уверенно выиграл регулярный чемпионат, но в Финале шести на полуфинальной стадии уступил «Локомотиву» и завершил сезон с бронзовыми медалями. Алексей Вербов уверен, что чемпион страны должен определяться по-другому.

«Мы стали заложниками своей суперигры по ходу сезона. За весь год сыграли только одну пятисетовую встречу. Нас никто не бил, и, следовательно, не было иммунитета к такой ситуации. Нам столько дифирамбов напели и в чемпионы еще до начала записали. Наткнулись на суперигру "Локомотива", а у самих все валилось из рук.

Такие поражения дают отличную пищу для размышлений и помогают лучше узнать себя и своих игроков в стрессовой ситуации. Этот формат такой, какой есть. Все в равных условиях. Но, конечно, нужен плей-офф, он объективней. Мы уже сыграли кубок зимой и, по сути, еще раз сыграли в мае. Чемпион страны должен определяться по-другому. Посмотрите, что творилось в Италии, это просто нечто как по накалу, так и по зрелищности. КХЛ, плей-офф. Баскетбол Единой лиги ВТБ, финал. Плей-офф — это квинтэссенция сезона», — заявил Вербов нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Вербовым.