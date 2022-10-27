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Ру Тат
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Общество
27 октября 2022  12:45

Нужен новый смартфон по доступной цене? Скорее в билайн!

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Билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна. 

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-s-dvoinoi-vygodoi-ot-bilaina/.

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Его главные преимущества:

  • AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц
  • Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт
  • Основной фотомодуль на 50 МП
  • Дизайн с матовой задней крышкой
  • Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)
  • Два динамика
  • NFC, ИК-порт, слот для microSD

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года. 

Подробные условия акции можно узнать по ссылке.

Реклама. Организатор другие подробности предложения — на beeline.ru. LatgBTgrU

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