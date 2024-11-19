Нужен ли хоккей «3х3» в разгар сезона КХЛ: все о проекте и об участии в нем «Ак Барса»

Восемь команд КХЛ будут поделены на два дивизиона. Те же самые конференции, только именуемые названиями букмекерских контор – главных спонсоров турнира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не все топ-клубы КХЛ примут участие в турнире

Хоккей «3х3» стремительно интегрируется в большой профессиональный спорт. Его внедрение в основную программу зимних Олимпийских игр рассматривается уже который год, а чиновники по всему миру громко рассуждают о перспективах развития. КХЛ также давно присматривалась к созданию чемпионата «3х3» и вот, наконец, официально объявила о запуске проекта.

Суть турнира проста и понятна. Восемь команд КХЛ будут поделены на два дивизиона. Те же самые конференции, только именуемые названиями букмекерских контор – главных спонсоров турнира. Собственно, принимать участие в чемпионате «3х3» будут исключительно клубы, имеющие партнерские соглашения с двумя компаниями. Команды, сотрудничающие с другими конторами («Нефтехимик», «Спартак», ЦСКА, СКА и другие), в дебютном сезоне хоккея «3х3» участвовать не будут. Правда, не факт, что хотят, ведь это дополнительная нагрузка для хоккеистов.

Итоговый список команд выглядит следующим образом. Дивизион А: «Ак Барс», «Трактор», минское «Динамо» и «Сибирь». Дивизион Б: «Барыс», «Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев».

Единственным клубом КХЛ, категорично отказавшимся от участия, оказался главный фаворит этого сезона на победу в Кубке Гагарина – ярославский «Локомотив». Причины принятия такого решения железнодорожники не комментировали. Есть предположение, что в руководстве «Локомотива» не сильно чествуют проекты, связанные с поддержкой букмекерских контор. С другой стороны, ярославцы так же, как и многие другие команды лиги, имеют титульное соглашение с одной из контор.

Тут дело скорее в другом. «Локомотив» под руководством главного тренера Игоря Никитина в принципе не особый любитель много светиться в медиа. Как организация ярославский клуб довольно закрыт и лишний шум вокруг себя в информационном поле никогда не поддерживает.

Чемпионат «3х3» будет проходить параллельно с основным сезоном КХЛ

Хоккей «3х3» будет проходить вровень с основным чемпионатом КХЛ. Проект стартует 19 декабря (старт регулярки), а завершится в начале июля (суперфинал). Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 24 тура, где один тур равен неделе.

В каждом туре будет проведено 12 матчей плюс суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за 1 млн рублей. Очки за суперигру не начисляются. Сам хоккей будет проходить на площадке 18х34 метра в Москве.

Главная загвоздка в проведении чемпионата «3х3» заключается в том, как клубы будут заполнять заявки игроков на этот турнир. Сообщается, что в списке хоккеистов должно быть 10 человек на каждый тур, где один из игроков должен провести в КХЛ не менее 200 матчей. Или же 80 игр за последние пять лет. Тем самым руководство лиги, конечно, хочет приковать интерес зрителей к чемпионату. Ведь проект коммерческий, букмекеры все расходы по организации чемпионата берут на себя. А кто его будет смотреть, если в хоккей «3х3» будут играть молодые представители фарм-клубов на двусторонних контрактах. Поэтому КХЛ и пошла на уступки, включив пункт о медийном хоккеисте в регламент.

Да, этап суперфиналов в чемпионате «3х3» (аналог плей-офф Кубка Гагарина) будет проходить летом, когда основной сезон КХЛ подойдет к концу. Однако регулярка хоккея «3х3», как мы уже отметили, будет проходить неотъемлемо от главного чемпионата.

Тут и возникает вопрос, а все ли клубы КХЛ, участвующие в турнире «3х3», обладают достаточной глубиной состава, чтобы отправить полноценную боеспособную команду на данный проект? Разберем на примере «Ак Барса».

Основной бомонд хоккеистов, разумеется, будет представляться игроками «Барса», «Ирбиса» и, возможно, «Нефтяника», если понадобится. С заявкой у «Ак Барса» в этом ключе проблем не возникнет. Другое дело, какого хоккеиста отправлять на чемпионат «3х3» в статусе медийного. Кандидатур можно посчитать по пальцам одной руки. Никита Дыняк, Артем Галимов, Дмитрий Кателевский – первые, кто приходит на ум. Наивно рассчитывать на приглашение Дмитрия Яшкина, Кирилла Семенова и иных звездных игроков в разгар сезона. Однако на этапе суперфинала можно будет увидеть даже их.

Основной бомонд хоккеистов, разумеется, будет представляться игроками «Барса», «Ирбиса» и, возможно, «Нефтяника», если понадобится. С заявкой у «Ак Барса» в этом ключе проблем не возникнет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Целесообразен ли чемпионат «3х3» в текущих условиях КХЛ?

Очевидно, что проект чемпионата «3х3» пока сыроват. Руководство КХЛ вчера говорило достаточно о дальнейшем расширении проекта в виде количества команд. Не исключено, что в хоккей «3х3» войдут и другие букмекеры.

Желание выйти на дополнительную коммерциализацию для любой организации похвально. Главное, чтобы это не вредило основному чемпионату. Ведь от ненужных травм игроков застрахованным никогда нельзя быть.

Хоккей «3х3» в виде небольшой летней лиги запускался в КХЛ пару лет назад. Тогда, напомним, от «Ак Барса» выступал нападающий Дмитрий Волонков, который сейчас является одной из звезд клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Проект транслировался на каналах КХЛ и был относительно востребован среди зрителей. Посмотрим, что будет теперь с «КХЛ чемпионатом 3х3».