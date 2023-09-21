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Нужен ли Казани новый «Ак Барс»: зачем регбийная «Стрела» просит у Минниханова ренейминг
Регбистов «Стрелы» после победы в Кубке России чествовал сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов. Раис Татарстана поздравил клуб с первым в истории трофеем, а главный тренер ДжейПи Нил обратился к руководству республики с просьбой переименовать клуб в «Ак Барс». Как прошло мероприятие и что не так с просьбой Нила – в материале «ТИ-Спорт».
«Победа в Кубке России – отличный подарок к 55-летнему юбилею»
Визит регбийной «Стрелы» в Казанский Кремль – событие если не эпохальное, то очень значимое. Победа татарстанских регбистов в Кубке России наделала в спортивной среде много шума.
«Уважаемые игроки, тренеры, руководство регбийного клуба “Стрела”! Рад приветствовать вас в Казанском Кремле и поздравить с успешным выступлением в Кубке России по регби сезона 2022/23. В розыгрыше Кубка вы продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство и командный дух. Мы внимательно следили за вашими выступлениями и искренне радовались успехам. Мы гордимся вашей победой. Большое вам спасибо. Вы молодцы!» – обратился к игрокам, тренерам и руководству клуба Рустам Минниханов.
Раис Татарстана также подчеркнул важность развития регби в республике. По словам Минниханова, тот факт, что костяк чемпионской команды составляют местные воспитанники, является очень ценным. К слову, капитан «Стрелы» – казанец Герман Давыдов. В финале Кубка России в Москве он стал одним из лучших игроков матча.
«Особенно ценно для нас то, что в составе команды выступают наши игроки, а тренировки проводят воспитанники татарстанского регби. Значит, фундамент у нас хороший. Победа в Кубке России – отличный подарок к 55-летнему юбилею», – подчеркнул Минниханов.
В конце мероприятия руководитель республики вручил главным творцам казанской победы памятные награды.
«Уверен, благодаря вашей победе регби в Татарстане получит новый импульс к дальнейшему развитию и станет еще более популярным среди населения, а вы будете и в дальнейшем радовать нас своими высокими спортивными достижениями и убедительными победами», – подытожил Минниханов.
«Было бы здорово, если бы мы тоже стали носить название «Ак Барс»
Не остался без подарка и сам Раис. Из рук главного тренера «Стрелы» ДжейПи Нила он получил регбийный мяч и золотую медаль Кубка. Как сказал сам Минниханов, награды отправятся в Музей спорта Татарстана.
ДжейПи поблагодарил Раиса и заявил, что трофей – благодарность за всестороннюю поддержку республики.
«Хочу сказать, что мы еще очень молодая команда. Нам всего четыре года. Но у нас очень большие мечты и желания. Не многие знают, но два года назад у нас была очень тяжелая ситуация, клуб фактически мог закрыть свои двери. Но хочу поблагодарить руководство Татарстана, которое в тяжелый момент нас не бросило. И таким трофеем мы хотим выразить вам большую благодарность. Спасибо вам. Наши двери для вас всегда открыты», – сказал Нил.
Ближе к концу выступления главный тренер удивил всех, в том числе спортсменов, просьбой к Минниханову переименовать «Стрелу» в «Ак Барс».
«Я живу в России уже три года. И в целом по всей России, куда бы мы ни поехали, все смотрят на нас и видят слово “Казань” на нашей форме и нашей эмблеме. И единственное слово, которого не хватает, – это «Ак Барс».
Наша мечта, чтобы мы стали ассоциироваться с данным брендом тоже. И я верю, если ты будешь ассоциироваться с лучшими, победы тоже будут тебе сопутствовать. Было бы здорово, если бы наша команда тоже стала носить название – “Ак Барс”», – подытожил Нил.
Что скажут преданные поклонники «Стрелы»?
Очевидно, что иностранный специалист хотел сделать приятно лидеру Татарстана, понимая, что Минниханов является поклонником «Ак Барса» и сам играет в хоккей. Однако надо понимать, что мы можем потерять уникальный бренд – «Стрела», который стал узнаваемым не только в российском, но и мировом регби.
Чтобы стало еще понятнее, приведем в пример хоккейный «Ак Барс», из-за которого невольно и разгорелся весь этот сыр-бор. Один из лидеров российского хоккея получил свое имя в честь банка «Ак Барс», который спонсировал клуб. Позже у руководства «Татнефти» хватило мудрости не менять имя команды, которая стала лицом российского хоккея. Только представьте, если бы «Ак Барс» назывался казанским «Нефтяником».
Сейчас и без «Стрелы» в Татарстане существует достаточно «Ак Барсов» за пределами хоккея. «Ракета» в бенди превратилась в «Ак Барс-Динамо». Женское волейбольное «Динамо» стало именоваться «Динамо-Ак Барс». К слову, аналогично называется и 20-кратный чемпион России по хоккею на траве, ранее именовавшийся как «Динамо».
Руководство команды пока никак не комментирует слова своего наставника. Но их планы понятны – сделать «Стрелу» суперклубом уровня хоккейного «Ак Барса». Возможно, и получить дополнительное финансирование под это. Посыл понятный и в чем-то даже логичный. Но что скажут преданные поклонники «Стрелы» и стоит ли терять уникальный бренд и растворяться в череде «Ак Барсов»?
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