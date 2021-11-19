Профсоюзы РТ: Если работник уклоняется от вакцинации, меры должен принять работодатель

Роспотребнадзор по РТ начал проверки исполнения постановления об обязательной вакцинации против Covid-19. Нарушившим документ работодателям грозят штрафы до 500 тыс. рублей, тем временем отстраненные от работы сотрудники пишут жалобы в Гострудинспекцию. Ситуацию обсудили на заседании круглого стола в Федерации профсоюзов РТ.

Вопросы регулирования трудовых отношений в условиях Covid-19 обсудили участники круглого стола в Казани

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Позиция профсоюзов едина: нужно делать прививку»

В своем выступлении председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева отметила, что пандемия оказала глубокое воздействие на сферу труда.

«Важной задачей стало сохранение производственного и кадрового потенциала. Мы понимаем, что основным действенным способом борьбы с Covid-19 является вакцинация населения. Позиция профсоюзов в этом вопросе едина: нужно делать прививку, чтобы безопасно трудиться, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных и близких», – сказала Кузьмичева.

Спикер отметила, что сейчас серьезная ответственность возлагается на работодателей. С одной стороны, они должны организовать проведение профилактических прививок против Covid-19. В то же время любой работник вправе отказаться от прививки. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по РТ, отказники должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы или при возможности переведены на дистанционную работу.

«Получается, что если работник уклоняется от вакцинации, принудительные меры должен принять работодатель под угрозой приостановки деятельности организации, либо административного штрафа, размер которого составляет от 200 до 500 тыс. рублей», – сказала Кузьмичева.

Елена Кузьмичева отметила, что сейчас серьезная ответственность возлагается на работодателей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Еще один аспект – экономический. Руководитель обязан отстранить от работы или перевести на дистанционный режим всех непривитых работников, за исключением имеющих медотводы. Срок отстранения – пока работник не привьется, либо пока главный санитарный врач не отменит постановление. Если таких работников будет слишком много, работа организации может быть затруднена.

«Отстранение от работы ведет к неблагоприятным последствиям для работника. В первую очередь, он теряет заработок. Кроме того, он теряет право на пособие по нетрудоспособности, если заболеет сам или его ребенок. Период отстранения без уважительных причин не входит в стаж, дающий право на ежегодный отпуск, а также не засчитывается в пенсионный страховой стаж», – пояснила председатель Федерации профсоюзов РТ.

Штрафы до полумиллиона рублей либо 90 суток простоя

С 10 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ начали проверки на предмет исполнения постановления об обязательной вакцинации. Представитель ведомства Алсу Гиниятова рассказала о мерах ответственности, предусмотренных для нарушителей. Так, размер штрафа для граждан составляет от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

«До 9 ноября у сотрудников должна быть сделана первая прививка. До 7 декабря прививки должны быть закончены. Вакцинация «Спутником Лайт» сразу приравнивается к завершенной, поскольку она однократная», – сказала Гиниятова.

Алсу Гиниятова более подробно рассказала о мерах административной ответственности, предусмотренных для нарушителей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Обязательной вакцинации не подлежат работники, имеющие документально подтвержденные противопоказания. В справке должны быть указаны фамилия, имя, отчество сотрудника, дата рождения, диагноз и срок, на который дается отвод от вакцинации. Сертификаты с QR-кодом, а также сведения о перенесенном заболевании и за последние шесть месяцев размещены на портале Госуслуг РФ.

Если на предприятиях и в организациях есть люди, не привитые и не имеющие медотводы, то по ним издается приказ об отстранении от работы или переводе на дистанционную работу. Контроль за этим осуществляют сотрудники Гострудинспекции РТ.

Работодателям рекомендовано давать прошедшим вакцинацию сотрудникам два дня отдыха

В ноябре в Минтруд РТ поступило большое количество обращений от работодателей и сотрудников. В их числе есть нелепые ситуации. К примеру, в ведомство обратилась вакцинированная сотрудница, которую руководитель обязал предоставить результаты ПЦР-теста. Без этого женщину просто не допускали на работу.

Рустем Валиуллов отметил, что работодатели используют разные меры стимуляции сотрудников, соглашающихся на вакцинацию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Первый замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов отметил, что работодатели используют разные меры поощрения сотрудников, соглашающихся на вакцинацию. Они предоставляют дополнительный отгул либо день к отпуску, выписывают премии. Между тем работодателям рекомендовано предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию от Covid-19, два оплачиваемых дня отдыха.

И. о. заместителя начальника отдела по правовым вопросам Государственной инспекции труда в РТ Юлия Шарова также сообщила, что в ведомство поступает множество вопросов. В частности, некоторые татарстанцы не согласны с постановлением главного санитарного врача.

Юлия Шарова сообщила, что в Госинспекцию труда РТ поступает множество вопросов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В настоящее время в производстве находится более 50 обращений работников с вопросами их отстранения от работы, по которым вынесены решения о проведении внеплановых проверок. В случае выявления нарушений трудового законодательства работодатели будут привлечены к ответственности», – сказала представитель Гострудинспекции РТ.

Медперсонал требует льготный стаж, а нянечки приносят медотводы

Безусловно, в самые непростые условия попали врачи и медперсонал. По словам председателя Татарстанской организации профсоюза медработников Гульнар Хуснутдиновой, с начала марта 2020 года по 11 ноября 2021 года поступила информация о 3,8 тыс. случаях заболеваний медперсонала Covid-19. Зарегистрирован 41 случай гибели медработников от коронавируса. Перенесшим заболевание в тяжелой форме работникам выделена матпомощь на 30 млн рублей. Все медработники, работающие в «красной зоне», вакцинированы и сейчас проходят ревакцинацию.

Гульнар Хуснутдинова призвала всех работодателей обеспечить необходимые санитарные нормы в отношении работников организаций и минимизировать риски их заражения Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Спикер отметила два особо актуальных вопроса. Первый касается соцвыплат для медперсонала работающего с ковидными больными. Второй вопрос – льготное исчисление стажа всем медработникам до окончания пандемии. Хуснутдинова также призвала работодателей обеспечить санитарные нормы на предприятиях, чтобы минимизировать риск заражения сотрудников.

Представитель профсоюза работников образования и науки РФ Диляра Бургуева отметила кадровую проблему в образовании, которая усугубилась после введения QR-кодов. По ее словам, на рынке труда не хватает педагогов, воспитателей и младшего обслуживающего персонала, а также поваров.

Диляра Бургуева обратила внимание на кадровую проблему в образовании, которая усугубилась после обязательного введения QR-кодов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Были ситуации, когда повара, обеспечивающие питание всех воспитанников детсада, попадали в число отстраненных. Что делать? Ситуация критическая. Среди младших воспитателей, осуществляющих уход и присмотр за воспитанниками детсадов, есть недопонимание и различные медотводы. И такая категория тоже подлежала отстранению. Образовательный вопрос непрерывный, нововведение усугубило кадровые проблемы», – сказала Бургуева.

Кроме того, ситуация усугубляется письмом Минтруда РФ об устранении от работы лиц, старше 60-летнего возраста. Спикер также отметила, что организовать работу поваров, младшего воспитателя или сторожа без QR-кода в дистанционном формате по понятным причинам невозможно.

Между тем во многих отраслях республики число привитых уже превышает 80%. Так, заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Виктор Дмитриев проинформировал, что сейчас в лесоперерабатывающей отрасли привито 84% работников, в оборонно-промышленном комплексе – 85%, в машиностроении – 87%, в химии – 89%, энергетике – 93%, нефтедобыче – 94%, газовой промышленности – 95%.

Виктор Дмитриев проинформировал, что во многих отраслях республики число привитых уже превышает 80% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пока не создастся иммунная прослойка на уровне не менее 80%, вирус нам не победить

Тем временем показатели заболеваемости по Татарстану растут. В республике с самого начала пандемии (с 2020 года) зарегистрировано более 35 тыс. заболеваний новой коронавирусной инфекцией. За период 2021 года выявлено 21,9 тыс. случаев, что выше аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза.

«Ситуация усугубляется, число заболевших возрастает. Только за истекшую неделю зарегистрировано 1,8 тыс. случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, это выше на 19% по сравнению с предыдущей неделей. Только за октябрь по сравнению с сентябрем заболеваемость выросла в 2,3 раза», – рассказала главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Флера Амрахова.

Она отметила, что чаще формируются «внутрисемейные очаги», которые составляют 84,6%. Спикер отметила высокий уровень заболеваемости в Набережных Челнах, Чистопольском, Спасском, Алексеевском и Лаишевском районах. За последние сутки в республике зарегистрировано 270 новых случаев заражений.

Флера Амрахова отметила, что противники прививок сейчас любым способом пытаются получить медотводы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Пока не создастся иммунная прослойка у населения на уровне не менее 80%, вирус нам не победить, и это все прекрасно понимают. Иммунная прослойка создается из привитых и тех, кто переболел», – подчеркнула эксперт Роспотребнадзора по РТ.

Спикер отметила, что если этот процент в трудовых коллективах выше, то очень хорошо. Но если процент привитых ниже 80% и много медицинских отводов, то это «не есть хорошо».

«Любой медотвод говорит о том, что данный человек является уязвимым, не имеет защиты от инфекции. Он может в любое время заразиться и принести инфекцию в организованный коллектив. Поэтому важная роль работодателя – вести разъяснительную работу среди своих работников, что вакцинация нужна», – сказала Флера Амрахова.

Она также отметила, что противники прививок сейчас любым способом пытаются получить медотводы. Между тем вакцинация в республике идет полным ходом. В связи с постановлением об обязательной вакцинации в медорганизациях наблюдается наплыв желающих сделать прививку. Однако в настоящее время показатель привитых составляет лишь 59,8% от взрослого населения Татарстана.

В заключение Флера Амрахова напомнила, что постановление главного государственного санитарного врача вышло 11 октября. Людям был дан срок до 8 ноября. У работодателей из Татарстана было достаточно времени, чтобы уведомить работников об отстранении от работы в случае отказа от прививки.