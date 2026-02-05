Нутрициолог рассказала, сколько раз в день нужно питаться людям, занимающимся спортом

Вопрос о том, сколько раз в день нужно есть людям, ведущим активный образ жизни, остается предметом обсуждений. Сторонники трехразового и пятиразового питания приводят свои аргументы, однако, по словам нутрициолога Аллы Макаровой, универсальной схемы не существует.

В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что режим питания должен подбираться индивидуально – с учетом здоровья, веса и привычек человека. Резко менять свой рацион специалист не рекомендует.

Макарова отметила, что для людей без серьезных заболеваний подойдет схема из трех основных приемов пищи. Главное – чтобы порции были полноценными и сбалансированными. Оптимальный объем, по ее словам, – 450–500 граммов, что позволяет сохранять сытость на 4–5 часов.

Если же длительные паузы между едой вызывают дискомфорт, режим стоит корректировать под себя. Эксперт подчеркнула, что важнее не количество приемов пищи, а их качество и собственные ощущения.