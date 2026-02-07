Нутрициолог рассказала, с чего начать здоровый образ жизни

Нутрициолог Алла Макарова в разговоре с «Радио 1» отметила, что идеальный способ начать здоровый образ жизни – менять все сразу, но в обычной жизни это часто невыполнимо. Кроме того, при планировании важно учитывать свой рабочий график и занятость.

«Кроме спорта и питания, в жизни еще много занятий, и все поменять в моменте очень сложно. Поэтому начинать можно с чего-то одного», – пояснила она.

Если человек постоянно чувствует себя измотанным, разумнее начать с правильного питания, которое даст необходимый заряд энергии для последующих занятий спортом. Если же человеку легче начать с движения, то эксперт рекомендует выбрать приятную активность. Нагрузки повысят голод и естественным образом настроят на более здоровый выбор продуктов.

«Ключевое правило: не заставлять себя и оценивать свои возможности адекватно», – подытожила Макарова.