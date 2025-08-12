Нутрициолог рассказала, при каких болезнях нужно уменьшить потребление клетчатки

Клетчатка — незаменимый элемент здорового питания, но ее употребление требует правильного подхода. О видах клетчатки и ее влиянии на организм рассказала нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Радио 1».

Существует два типа пищевых волокон:

растворимые (овощи, фрукты) — мягко воздействуют на пищеварение;

нерастворимые (бобовые, орехи, отруби) — более грубые, требуют достаточного количества воды.

По мнению эксперта, клетчатка поддерживает здоровье, снижает уровень холестерина и сахара в крови, помогает контролировать вес.

Однако клетчатка может навредить при недостатке воды в организме — может вызвать запоры. Кроме того, она требует осторожности при обострениях болезней ЖКТ, например, при язве.

Клетчатка полезна, но важно учитывать ее вид, пить достаточно воды и не злоупотреблять при проблемах с пищеварением.