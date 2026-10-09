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Общество 9 октября 2026 13:57

Нутрициолог рассказала, почему готовые завтраки и фастфуд повышают риск ожирения

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Нутрициолог Вероника Сергунина в беседе с NEWS.ru поделилась, что ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд и готовые завтраки, ведут к хроническому переизбытку калорий.

«Они часто сочетают в себе высокую калорийность, большое количество жиров и рафинированных углеводов, имея при этом низкую способность насыщать организм. Такие продукты легко съесть в гораздо большем количестве, чем организму необходимо», – рассказала Сергунина.

По словам эксперта, к списку таких продуктов помимо фастфуда относятся также чипсы, сладости, выпечка и полуфабрикаты. Из напитков – газировки, кофе с топингами и сладкие чаи.


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