Нутрициолог рассказала, почему готовые завтраки и фастфуд повышают риск ожирения

Нутрициолог Вероника Сергунина в беседе с NEWS.ru поделилась, что ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд и готовые завтраки, ведут к хроническому переизбытку калорий.

«Они часто сочетают в себе высокую калорийность, большое количество жиров и рафинированных углеводов, имея при этом низкую способность насыщать организм. Такие продукты легко съесть в гораздо большем количестве, чем организму необходимо», – рассказала Сергунина.

По словам эксперта, к списку таких продуктов помимо фастфуда относятся также чипсы, сладости, выпечка и полуфабрикаты. Из напитков – газировки, кофе с топингами и сладкие чаи.



