Нутрициолог рассказала о пользе плана питания для похудения

Нутрициолог, эксперт по фитнесу Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» рассказала, почему план питания помогает при сбросе веса.

«На самом деле, это единственный метод, который позволяет абсолютно четко управлять собственным телом. Композиция тела находится в ваших руках – это 100%. План не запрещает вам любимую еду, не заставляет есть через силу. План – это страховка от вас же – уставшего, голодного и беззащитного перед полкой с чипсами», – пояснила Савельева.

Она рассказала о часто встречающейся ситуации, когда человек не успевает завтракать, однако после стрессового дня объедается и полнеет. Как отметила эксперт, проблема не в жадности или слабоволии, а в том, что еда принимается в момент максимальной уязвимости. Чтобы избежать такой ситуации важно обращать внимание не только на еду, но и на регулярность приемов пищи – правильный затрак, обед и ужин.

«Регулярность и предсказуемость убирают драму из процесса еды. Вы едите не потому, что «не можете больше терпеть», а потому что пришло время», – подытожила Савельева.