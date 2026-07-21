Нутрициолог рассказала, может ли появиться пищевая привычка за 21 день

Нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» рассказала, что известное правило о 21 дне для выработки привычки не всегда работает.

Она отметила, что наше тело меняется медленно, благодаря небольшим шагам, а многое в поведении управляется на автомате. Поэтому необходимо осознать свои привычки и менять их постепенно.

«Самое первое и понятное – это я всегда говорю своим клиентам и читателям – держать ритм. Сколько раз говорили, что обед должен быть по расписанию, несмотря ни на что. Вот то же самое и со сном, и с едой. Один раз дали себе некую установку: у меня есть завтрак, обед, ужин в такое-то время, я сплю в такое-то время. И, что удивительно, это такие простые вещи», – рассказала Савельева.

Специалист добавила, что четкий режим дня улучшает работу желудка, успокаивает нервы и в целом стабилизирует самочувствие.

«Ставишь себе задачу и постепенно приходишь к результату», – подытожила эксперт.