Нутрициолог рассказала, какие продукты мешают похудению

Тренер и нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru рассказала, что некоторые, казалось бы, полезные продукты на самом деле могут мешать сбрасывать лишние килограммы.

Эксперт объяснила, что помимо фастфуда и сладостей, исключаемых при похудении в первую очередь, существуют и продукты, изначально кажущиеся полезными, но на деле мешающие снижению веса. Например, батончики с мюсли часто содержат подсластители и различные химические добавки, свежевыжатые соки провоцируют резкий скачок глюкозы в крови, что может привести к накоплению жира. Даже сухофрукты, по словам эксперта, часто обрабатывают сиропами и добавками, что увеличивает в них содержание сахара.

Также Яблокова предупредила о вреде готовых блюд из магазина – курицы с крупой, рыбы с овощами и подобных.

«Если посмотреть состав, там очень много добавлено рафинированного масла, сахара, консервантов и соли. Все это незаметно будет увеличивать вес», – отметила нутрициолог.