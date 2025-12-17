Нутрициолог рассказала, как не набрать лишние килограммы в Новогодние праздники

Новогодняя ночь — это марафон не только для нашего настроения, но и для пищеварительной системы.

Нутрициолог Алла Макарова в беседе «Радио 1» дала практические советы, как сделать традиционные блюда легче, и указала на главную ошибку новогодних пиршеств.

Эксперт уверена: от любимых салатов и бутербродов отказываться не нужно, достаточно их немного модернизировать. Например, в оливье колбасу можно заменить отварной куриной грудкой или телятиной, а майонез — греческим йогуртом или сметаной с горчицей. Для бутербродов нутрициолог советует использовать творожный сыр вместо сливочного масла, а хлеб нарезать тонкими ломтиками или взять хлебцы.

Что касается десертов, то здесь на помощь придут свежие фрукты и менее калорийные сладости.

«Это вопрос привычки — перейти на полезные альтернативы, после которых не чувствуешь тяжести. Главное — не готовить слишком много в попытке все попробовать», — отмечает Макарова.

Ключевой совет специалиста: в Новый год ставьте во главу угла общение и эмоции, а не еду. Именно это гарантирует праздник без последствий для здоровья и веса.