Нутрициолог рассказала, что нужно есть на завтрак, чтобы избежать «сахарных качелей»

Нутрициолог и фитнес-тренер Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» рассказала, как избежать «сахарных качелей» – состояния, когда люди начинают утро с чашки кофе или легкого завтрака, а к вечеру срываются на сладкое.

«В питании есть иерархия приемов пищи, и завтрак стоит во главе. Не потому, что "так принято", а потому что он задает биохимический сценарий всего дня. Завтрак – это метаболический дирижер дня. Если мы позавтракали хорошо, то не запрыгиваем на сахарные качели», – отметила она.

Она пояснила, что с точки зрения биохимии, «сахарные качели» вызваны резким подъемом и таким же резким падением уровня глюкозы. Для их избежания завтрак должен иметь все необходимые белки, жиры и углеводы. Примером хорошего завтрака Савельева назвала овсянку с ягодами и орехами и яйца с рыбой или морепродуктами.

«Бутерброд – худший выбор, который вы можете сделать. Если положить рыбу и авокадо, то еще ладно. А многие просто кладут сыр и масло. Здесь вообще ни белка, ни клетчатки. У нас простой углевод и много жира. В сыре почти нет белка, зато гигантское количество соли. Результат: через час-полтора вы снова голодны, причем не просто голодны, а раздражены, и рука тянется к шоколадке или печенью. Это не срыв характера, а биохимия», – подытожила нутрициолог.