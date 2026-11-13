Нутрициолог рассказала, что надо есть для поддержания здоровья щитовидной железы

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова рассказала NEWS.ru, что здоровье щитовидной железы можно поддержать, употребляя молоко и морепродукты. Кроме того, она посоветовала есть богатые селеном цельнозерновые крупы и семена подсолнечника.

«Щитовидная железа регулирует обмен веществ, энергию, настроение и работу многих органов. Для ее нормальной работы очень нужны йод и селен. Главный источник йода – морепродукты. Морская рыба, такая как треска, лосось, сельдь и тунец, креветки, мидии и морские водоросли содержат его в заметных количествах. Молоко, йогурт и сыр также содержат этот элемент, хотя его количество зависит от региона и корма животных. В ежедневном рационе его проще всего получить из йодированной соли и яиц», – сказала эксперт.

По словам Яблоковой, взрослому ежедневно требуется порядка 150 микрограммов йода и 55 микрограммов селена. При их недостатке человек чувствует усталость, внимание рассеивается, а обмен веществ замедляется.

«Лучший пищевой источник селена – бразильские орехи. Всего один-два ореха в день полностью закрывают суточную потребность взрослого человека. Важно не переусердствовать: в них настолько много этого элемента, что регулярное употребление большого количества может привести к избытку. Другие источники – морская рыба, креветки, яйца, мясо, птица, бобовые, цельнозерновые крупы и семена подсолнечника. Морепродукты и яйца дают более стабильное количество, – подчеркнула нутрициолог.