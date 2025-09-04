Нутрициолог предупредила о вреде поздних приемов пищи

Привычка наедаться на ночь, особенно калорийными и жирными блюдами, отрицательно влияет на здоровье, нарушая естественные биоритмы, рассказала нутрициолог Ольга Панова в интервью «Радио 1».

По словам эксперта, употребление тяжелой и жирной пищи перед сном сбивает естественный режим работы организма, поскольку вместо отдыха и восстановления он вынужден тратить энергию на переваривание.

Нутрициолог советует ужинать за 2-3 часа до отхода ко сну. Даже полезный творог, богатый белком, обладает определенной калорийностью и может способствовать набору веса.

«Если вы постоянно на ужин едите творог, то это может плохо сказаться на организме, потому что он тоже обладает достаточно высокой калорийностью. Если вы у вас нет непереносимости белка яиц, то лучше его поесть в том количестве, которым вы наедитесь. Это легко и быстро усвоится, причем вы не будете голодны», – посоветовала эксперт.

Она добавила, что также можно за пару часов до сна выпить теплое молоко с половиной банана – это расслабит мышцы и снабдит организм калием и магнием.