Нутрициолог объяснила татарстанцам, как на здоровье влияет употребление овощей и фруктов

Во время недели популяризации потребления овощей и фруктов врач по гигиеническому воспитанию, нутрициолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ассистент кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Гузель Мухутдинова объяснила «Татар-информу», как фрукты и овощи влияют на здоровье человека.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый смертельный случай за последние два десятилетия был вызван неправильным питанием. К основным факторам риска относятся:

повышенное потребление соли и сахара;

недостаток цельнозерновых продуктов в рационе;

низкий уровень потребления свежих фруктов и овощей.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Врачи рекомендуют ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Например, одно среднее яблоко весит около 90-100 граммов.

«Фрукты и овощи содержат витамины, минералы, полифенолы, антиоксиданты, а также пищевые волокна — клетчатку. Доказанными преимуществами употребления большего количества клетчатки являются: снижение сахара в крови, повышение активности работы ферментативных процессов в желудочно-кишечном тракте, снижение артериального давления, повышение насыщения едой, улучшение микрофлоры кишечника, что несомненно снижает риск развития неинфекционных заболеваний — ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – объяснила Гузель Мухутдинова.

Стоит отметить, что во время доврачебного осмотра на диспансеризации проводится анкетирование, где пациентов спрашивают о количестве потребления овощей и фруктов. Это связано с тем, что данный фактор может влиять на развитие различных заболеваний.

Нутрициолог перечислила, какую пользу приносит потребление овощей и фруктов в достаточном количестве.

Рост и развитие детей . Овощи и фрукты богаты витамином A, кальцием, железом и фолиевой кислотой, которые укрепляют иммунную систему детей и способствуют повышению сопротивляемости организма внешним негативным факторам как в детстве, так и в более старшем возрасте.

Продолжительность жизни . Как показали исследования, ежедневное потребление нормы овощей и фруктов снижает риск инфарктов, инсультов, а это увеличивает продолжительность жизни людей.

Психическое здоровье . Потребление 7-8 порций овощей и фруктов в день снижает риск депрессии и тревожности.

Здоровье сердца . Содержащиеся в овощах и фруктах клетчатка и антиоксиданты способствуют предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение риска онкологических заболеваний . Результаты исследований рациона питания свидетельствуют о том, что потребление овощей и фруктов снижает риск развития рака разных органов.

Снижение риска ожирения . Ученые установили, что группы населения, потребляющие овощи и фрукты, меньше подвержены формированию жировых отложений, соответственно, развитию ожирения.

Снижение риска диабета второго типа . Лабораторные исследования свидетельствуют о том, что увеличение потребления зеленых листовых овощей и фруктов существенно снижает вероятность возникновения диабета. При увеличении ежедневного потребления овощей на каждые 50 граммов риск данного заболевания уменьшался на 13%.

Улучшение микрофлоры кишечника . Питание, богатое фруктами и овощами, благодаря содержанию клетчатки способствует обогащению кишечной флоры разнообразными бактериями, включая те, которые вырабатывают противовоспалительные вещества. Это также улучшает обмен веществ. Кроме того, такое питание может помочь уменьшить газообразование, запоры и диарею.

Укрепление иммунитета. Употребление овощей и фруктов в объеме 400-500 граммов в день способствует облегчению течения инфекционных заболеваний. Однако следует отметить, что данная группа продуктов не обеспечивает защиту от вирусов, таких как COVID-19. Тем не менее пациенты, которые включают эти продукты в свой рацион, обычно восстанавливаются быстрее, чем те, кто получают недостаточное количество этих продуктов.

Гузель Мухутдинова добавила, по цвету многих овощей и фруктов можно понять, какие витамины и питательные вещества в них содержатся:

фиолетовый/синий — содержат антиоксиданты, способные сокращать риск онкологических заболеваний, инсульта и болезней сердца (например, свекла, баклажан; ежевика, голубика, черный виноград, слива);

красный — снижают риск онкологических заболеваний и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы (например, красный перец, редис, помидоры, красные яблоки, вишня, красный виноград, красный грейпфрут, малина, земляника, арбуз);

оранжевый/желтый — содержат каротиноиды, помогающие поддерживать здоровье глаз (например, морковь, тыква, кабачок; абрикос, лимон, манго, дыня, нектарин, апельсин, персик, ананас);

белый — содержат фитохимические соединения с противовирусными и антибактериальными свойствами (цветная капуста, чеснок, имбирь, лук репчатый), а также калий (банан, белый персик);

зеленый — фитохимические соединения, помогающие бороться с новообразованиями (спаржа, стручковая фасоль, брокколи капуста, зеленый перец, огурец, горох, шпинат, зеленые яблоки, авокадо, зеленый виноград, киви, лайм).

Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики»