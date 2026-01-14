Нутрициолог объяснила, почему после праздников привычная еда кажется безвкусной

После праздников привычные продукты вроде гречки или отварной куриной грудки кажутся пресными, ведь хочется чего-то посытнее и выразительнее по вкусу – колбасы, салатов с майонезом и прочих остатков праздничного стола. Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» рассказала, что причина кроется в работе вкусовых рецепторов.

По ее словам, праздничные блюда обычно содержат много соли, сахара, соусов и усилителей вкуса. Эти компоненты «перегружают» рецепторы, делая их менее чувствительными к натуральным продуктам.

«Когда мы это все едим, у нас закрываются вкусовые рецепторы. То есть они становятся невосприимчивы к натуральным продуктам», – объяснила специалист.

Чтобы почувствовать разницу, Макарова предложила провести простой эксперимент: сначала попробовать кусочек натурального продукта – огурец, морковь или несоленое отварное мясо, затем – продукт с усилителем вкуса, а после снова вернуться к натуральному. Контраст будет очевидным: вкус покажется значительно более слабым.

Эксперт рекомендовала постепенно снижать количество соли, соусов и полуфабрикатов в рационе, чтобы облегчить переход к более здоровому питанию.