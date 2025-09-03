Нутрициолог назвала главную причину плохого сна

Президент Союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» рассказала о важности соблюдения природных ритмов организма для здоровья.

Специалист пояснила, что с наступлением вечера в теле запускаются естественные процессы восстановления: замедляется метаболизм и вырабатывается гормон мелатонин. Если человек не ложится спать в нужное время (около 22.00), он нарушает эти процессы и лишает себя возможности полноценно восстановиться.

Особую опасность, по словам Пановой, представляет обильный прием пищи на ночь. Организм, настроившийся на отдых, вынужден тратить силы на переваривание, что мешает расслаблению и приводит к беспокойному сну. Нутрициолог призвала прислушиваться к своим биоритмам, избегать поздних тяжелых ужинов и давать телу «легкость», необходимую для ночного восстановления.