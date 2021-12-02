Нурутдинов: «Цифра» позволила перевести бюджетные процессы на решение конкретных задач

Использование современных цифровых систем позволило перевести государственные бюджетные процессы на новый уровень: финансирование направляют на решение конкретных задач, реализацию конкретных запросов граждан. Это стало возможным благодаря значительному упрощению обмена информацией в эпоху цифровой трансформации. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

Он привел в пример две исторические системы госуправления: иерархическую (Китай, СССР) и сетевую (США, Европа). В прежних условиях иерархическая система проигрывала из-за медленной передачи информации. Однако цифровизация все изменила — иерархические системы стали более эффективными за счет сочетания быстрой передачи данных в онлайне и более взвешенных решений.

«Во многом это определило успех Китая и его экономики в современном мире», — пояснил Нурутдинов.

Он добавил, что другим аспектом цифровизации стало повышение эффективности бюджетных процессов, которые находятся в ведении государства.

«Сегодня технологии позволяют распределить [государственные] деньги на конкретные процессы, спуститься на более низкий уровень. Раньше это было невозможно из-за слишком высокой цены этой операции», — заключил Айрат Нурутдинов.