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Ру Тат
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Политика
2 декабря 2021  17:43
Егор Никитин

Нурутдинов: «Цифра» позволила перевести бюджетные процессы на решение конкретных задач

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Использование современных цифровых систем позволило перевести государственные бюджетные процессы на новый уровень: финансирование направляют на решение конкретных задач, реализацию конкретных запросов граждан. Это стало возможным благодаря значительному упрощению обмена информацией в эпоху цифровой трансформации. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. 

Он привел в пример две исторические системы госуправления: иерархическую (Китай, СССР) и сетевую (США, Европа). В прежних условиях иерархическая система проигрывала из-за медленной передачи информации. Однако цифровизация все изменила — иерархические системы стали более эффективными за счет сочетания быстрой передачи данных в онлайне и более взвешенных решений. 

«Во многом это определило успех Китая и его экономики в современном мире», — пояснил Нурутдинов. 

Он добавил, что другим аспектом цифровизации стало повышение эффективности бюджетных процессов, которые находятся в ведении государства.

«Сегодня технологии позволяют распределить [государственные] деньги на конкретные процессы, спуститься на более низкий уровень. Раньше это было невозможно из-за слишком высокой цены этой операции», — заключил Айрат Нурутдинов.

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