Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Об этом пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай написал в своем Twitter’е.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сообщил представитель Назарбаева.

«Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — уточнил он.

Ранее о госпитализации первого Президента Казахстана в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказали журналисты Александр Аксютиц и Динара Сатжан.

Аксютиц написал, что Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца в одной из больниц Астаны, причем врачи не исключают необходимости операции. Сатжан затем уточнила, что «всё норм» и хирургическое вмешательство является плановым.