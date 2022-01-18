Нурсултан Назарбаев: Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет

Целью организованных массовых беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности государства. Об этом Нурсултан Назарбаев сказал в своем обращении к гражданам республики. Он также подчеркнул, что в элите страны нет никаких противостояний, о которых писали некоторые СМИ.

«Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы, мы проводили прогрессивные реформы, мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии», — подчеркнул Назарбаев.

Он также отметил, что за это время Казахстан стал лидером по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

«Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. Это все результат сплоченности и единства всех казахстанцев», — сказал государственный деятель.

По его словам, жители республики обязательно пройдут через кризис и станут еще сильнее. Он также призвал поддержать новую программу реформ Президента страны Касым-Жомарта Токаева, направленную на повышение благосостояния народа.

В завершение обращения Нурсултан Назарбаев поблагодарил граждан за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил на посту главы государства.