Нурминский выпускает новый альбом и запускает лейбл для продвижения татарстанских артисто

Фото: обложка альбома

Известный российский рэп-исполнитель Нурминский (Альберт Шарафутдинов) презентует новый альбом в родном Татарстане и запускает музыкальный лейбл для продвижения талантливых артистов. Презентация пройдет 21 ноября в клубе «Метро Пушкинская» в Казани.

«Это будет фан-встреча по нескольким важным поводам, — сообщил редакции Нурминский. — На презентации нового альбома мы будем слушать песни, которых еще нет в сети. Пришедшие на мероприятие первыми услышат их. Это будет в четверг, а в пятницу, в 00:00, эти треки уже откроются в сети. Также мы покажем новый клип, который еще никто не видел. И там же мы анонсируем наш новый проект по продвижению музыкальных талантов».

Как сказал Нурминский, его команде интересно сотрудничать с локальными артистами, тем более что для их продвижения у команды есть все возможности — собственная студия и специалисты высокого уровня. «И есть я, как тепловоз, который будет все это „толкать“. Могу кого-то взять с собой в тур, подсказать, с кем сотрудничать на федеральном уровне», — рассказал он.

Конечно, мы понимаем, что участвовать в проекте захотят многие, но мы хотим поддержать талантливых ребят из Татарстана, сообщил Нурминский.

Рэпер Нурминский родился и вырос в селе Норма Балтасинского района. Музыкальную карьеру начал с размещения собственных треков в социальной сети ВКонтакте и быстро вошел в чарты, стремительно набирая аудиторию. Согласно данным Яндекс.Музыки, за творчеством Нурминского наблюдают почти 2 млн слушателей. В социальных сетях совокупная аудитория артиста составляет около 3 млн пользователей. Артист исполняет песни на русском и татарском языках.