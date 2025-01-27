Нурлатский район Татарстана доставил гуманитарный груз в Лисичанск

Представители Нурлатского района Татарстан передали адресную гуманитарную помощь в подшефный республике город Лисичанск. Груз был предназначен для обеспечения нужд местного жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы выполнили заявку на приобретение канцелярских товаров, необходимых для работы предприятий ЖКХ. Это стало возможным благодаря поддержке главы района Дамира Ишкенеева. Гуманитарный груз был доставлен совместно с вице-премьером Республики Татарстан Фанилем Аглиуллиным», — сообщил руководитель фонда «Всё для победы. Нурлат» Ришат Сафиуллин.

По словам Сафиуллина, это не первый визит делегации из Нурлатского района в Лисичанск.

«С каждым разом мы видим, что Лисичанск меняется в лучшую сторону, продолжим оказывать адресную поддержку нашим подшефным городам», – отметил он.