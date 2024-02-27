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«Нурлат-информ» призывает присоединиться к акции по сбору газовых баллонов для бойцов СВО
Журналисты Нурлатского района Татарстана активно участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам спецоперации, многие из них состоят в волонтерских группах. Недавно они инициировали акцию «Свет. Тепло. Победа!», в рамках которой было приобретено 70 газовых баллонов для отправки военным в зону СВО.
«Мы следим за судьбой бойцов-земляков, освещаем их успехи, встречаемся с ними во время их краткосрочного отпуска. В одной из нурлатских групп в Телеграм-канале недавно был объявлен сбор газовых баллонов, влажных салфеток и прочего, необходимого бойцам именно сейчас. Мы решили принять участие в нем и объявили свою акцию», — рассказала главный редактор «Нурлат-информ» Резеда Гиняева и призвала коллег со всего Татарстана присоединиться к акции.
Гуманитарный груз планируется отправить 14 марта. Благодаря этим баллонам бойцы смогут не только согреться в холодный сезон, но и приготовить себе пищу.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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