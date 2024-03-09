Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нурлатские волонтеры приготовили партию «татарской колбасы» для бойцов СВО
Нурлатские женщины-пенсионерки приготовили очередную партию тутырмы, которую также называют «татарской колбасой», для отправки на фронт.
«Тутырму делает наша „молодежка“», — рассказала активистка группы «Вкусняшки для победы. Нурлат» Дина Лукьянова.
«Молодежка» — это пенсионерки: мама Дины Лукьяновой Галина Шакирова со своими подругами Галиной Пискеевой, Галиной Овчинниковой и Антониной Алексеевой. В свое время они вместе работали на одном из предприятий города.
«Сначала они нам помогали чистить овощи, в прошлом году делали и окопные свечи. А потом мы обратились к ним, мол, не смогут ли они делать тутырму, — пояснила Дина Лукьянова. — Те с большим желанием согласились. Охотно поддержали и жители района — обеспечили необходимой продукцией, и дело пошло. В первый раз приготовили 60 литров тутырмы, вчера — 45. Сегодня утром сырую продукцию заложили в автоклав, к данному часу она готова — уже в реторт-пакетах».
Через несколько дней вместе с остальной гуманитарной помощью к бойцам отправится и домашняя тутырма от «молодежки».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
Фото. видео: «Вкусняшки для победы. Нурлат».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»