Нурлатские волонтеры приготовили партию «татарской колбасы» для бойцов СВО

Нурлатские женщины-пенсионерки приготовили очередную партию тутырмы, которую также называют «татарской колбасой», для отправки на фронт.

«Тутырму делает наша „молодежка“», — рассказала активистка группы «Вкусняшки для победы. Нурлат» Дина Лукьянова.

«Молодежка» — это пенсионерки: мама Дины Лукьяновой Галина Шакирова со своими подругами Галиной Пискеевой, Галиной Овчинниковой и Антониной Алексеевой. В свое время они вместе работали на одном из предприятий города.

«Сначала они нам помогали чистить овощи, в прошлом году делали и окопные свечи. А потом мы обратились к ним, мол, не смогут ли они делать тутырму, — пояснила Дина Лукьянова. — Те с большим желанием согласились. Охотно поддержали и жители района — обеспечили необходимой продукцией, и дело пошло. В первый раз приготовили 60 литров тутырмы, вчера — 45. Сегодня утром сырую продукцию заложили в автоклав, к данному часу она готова — уже в реторт-пакетах».

Через несколько дней вместе с остальной гуманитарной помощью к бойцам отправится и домашняя тутырма от «молодежки».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.