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Нурлатские библиотекари шьют противопролежневые подушки для бойцов в госпиталях
Нурлатская межпоселенческая центральная библиотека организовала час добрых дел. Это время они посвящают помощи бойцам спецоперации.
«Нашу инициативу поддержал магазин „Ткани“, нам безвозмездно передали целый рулон бязи, а это еще плюс 24 простыни и наволочки для госпиталей, где проходят лечение бойцы из зоны спецоперации. Пусть тепло наших рук согреет и оберегает всех, кто сейчас находится за ленточкой!» — заявила директор межпоселенческой библиотеки Роза Липатова.
Час добрых дел библиотекари начали проводить с августа. За это время для госпиталей они сшили около 70 простыней и более полусотни противопролежневых подушек.
Инициативу межпоселенческой библиотеки переняли и ее филиалы в сельских населенных пунктах. Часы добрых дел сельчан больше направлены на проведение патриотических часов с приглашением мобилизованных земляков, приехавших в отпуск.
«Библиотекари также оказывают большую помощь и волонтерской группе „Вкусняшки для победы“: привозят им овощи — лук, морковь, капусту, чеснок и другие дары со своего огорода — для приготовления блюд быстрого приготовления для бойцов», — сообщила директор межпоселенческой центральной библиотеки.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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