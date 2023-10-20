Нурлатские библиотекари шьют противопролежневые подушки для бойцов в госпиталях

Фото: © Сирень Самерханова

Нурлатская межпоселенческая центральная библиотека организовала час добрых дел. Это время они посвящают помощи бойцам спецоперации.

«Нашу инициативу поддержал магазин „Ткани“, нам безвозмездно передали целый рулон бязи, а это еще плюс 24 простыни и наволочки для госпиталей, где проходят лечение бойцы из зоны спецоперации. Пусть тепло наших рук согреет и оберегает всех, кто сейчас находится за ленточкой!» — заявила директор межпоселенческой библиотеки Роза Липатова.

Фото: © Сирень Самерханова

Час добрых дел библиотекари начали проводить с августа. За это время для госпиталей они сшили около 70 простыней и более полусотни противопролежневых подушек.

Инициативу межпоселенческой библиотеки переняли и ее филиалы в сельских населенных пунктах. Часы добрых дел сельчан больше направлены на проведение патриотических часов с приглашением мобилизованных земляков, приехавших в отпуск.

Фото: © Сирень Самерханова

«Библиотекари также оказывают большую помощь и волонтерской группе „Вкусняшки для победы“: привозят им овощи — лук, морковь, капусту, чеснок и другие дары со своего огорода — для приготовления блюд быстрого приготовления для бойцов», — сообщила директор межпоселенческой центральной библиотеки.

Фото: © Сирень Самерханова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.