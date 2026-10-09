Нурлатец с позывным Север отправился на СВО сразу после 18-летия

Нурлатец Ильмир с позывным Север подписал контракт с Министерством обороны России вскоре после своего 18-летия. На специальную военную операцию он отправился вслед за старшим братом, который погиб в 2024 году. Сейчас молодой боец служит номером расчета и учится у более опытных товарищей.

Ильмиру исполнилось 18 лет 17 августа. Спустя несколько дней он принял решение заключить контракт, а затем принес военную присягу.

«Данное решение было мною обдумано, принял его я осознанно. Дома, конечно, был непростой разговор. Мама очень сильно переживает, а отец понимает: раз я рожден мужчиной, то должен защищать свою Родину, семью», – рассказал Ильмир.

Сейчас Север проходит службу номером расчета. По его словам, коллектив оказался дружным, а командиры и старшие товарищи помогают ему осваиваться.

«Конечно, очень многое я еще не знаю, но старшие товарищи и командиры поддерживают меня и обучают», – говорит боец.

Командир взвода с позывным Рама отмечает серьезное отношение молодого военнослужащего к делу. Ильмир внимательно слушает объяснения, не боится задавать вопросы и старается разобраться в том, чего пока не знает.

«Он послушный, очень серьезный, может, немного наивный из-за молодости. Но слушает все внимательно, впитывает каждое слово. Не стесняется переспрашивать о том, чего не понимает. А это главное качество солдата – признать, что ты чего-то не знаешь, чтобы выучить это на отлично», – поделился командир.

Опытные военнослужащие помогают Ильмиру осваивать армейские навыки и технику. В дальнейшем молодому бойцу могут предложить пройти переобучение для работы с беспилотными системами – этому направлению сегодня уделяют особое внимание.

В этом году Ильмиру предстоит и еще одно важное событие: он впервые примет участие в выборах. Свой первый голос на выборах он отдаст, находясь в зоне проведения специальной военной операции.

За решением молодого нурлатца отправиться на службу стоит и семейная история. Его старший брат погиб в 2024 году. Теперь Ильмир продолжает свой путь, опираясь на поддержку родителей и товарищей по оружию.

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой