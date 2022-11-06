Нурлатцы посетили мобилизованных земляков на учебных полигонах Казани

Жители Нурлатского района РТ посетили мобилизованных земляков на учебных полигонах Казани. Поездка состоялась накануне Дня Конституции Татарстана, сообщает «Нурлат-информ».

Автобусы для родных и близких были организованы при поддержке администрации района и Боевого братства. С ними на встречу отправились и представители волонтерского движения в Нурлате «Коробка добра», которые собрали и передали для защитников Отчества гуманитарную помощь.

Замруководителя исполкома района по соцвопросам Оксана Терентьева отметила, что нурлатцы желали поднять боевой дух земляков, которые сейчас проходят боевое слаживание в столице РТ, а в дальнейшем им предстоит выполнять серьезные задачи уже в зоне СВО.

«Пожелание только одно — чтобы все вернулись домой живыми, невредимыми и с Победой», — поделилась она.

Первая встреча нурлатцев под девизом «Своих не бросаем!» прошла в учебном полигоне на базе танкового училища. Бойцов очень порадовал визит земляков. Все они в бодром расположении духа, вместе они исполнили «Катюшу».

Далее делегация направилась в «Казань Экспо». Здесь после напутствия от имени руководства района и представителей Боевого братства состоялся концерт. Вместе с артистами выступил и Альберт Мухаметов, призванный на службу в рамках частичной мобилизации.

От имени всех нурлатцев, которые сегодня проходят подготовку на казанских полигонах, он передал слова благодарности за доброе отношение и внимание к землякам.