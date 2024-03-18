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Нурлатцы отвезли медикам штурмового батальона гуманитарную помощь
В 17-ю по счету гуманитарную поездку отправились супруги Клявлины из деревни Биляр-Озеро Нурлатского района.
«Медикам 139-го штурмового батальона везем генератор, газовые баллоны, их очень много надо для обогрева, приготовить еду. В Соледар ребятам — квадрокоптер, тепловизионный прицел, вещи», — рассказала Валентина Клявлина.
Квадрокоптер и тепловизор — «штучки», как говорит волонтер, дорогие. Сбор средств на их покупку идет около месяца. Например, только тепловизор стоит 180 тыс. рублей.
Нурлатские волонтеры доедут и до бойцов на Херсонском направлении.
«Везем личные посылки, газ, который нужен ребятам, влажные салфетки, одежду — все, что они просили, все, что сшили девочки из группы „Шьем для наших“. Заедем в 430-й полк, тоже передадим личные посылки, гостинцы от „Вкусняшек“», — продолжила волонтер.
По словам Клявлиных, бойцы уже их ждут: накануне списались с комбатом, договорились о встрече. А маршрут им хорошо знаком. Вот уже более полутора лет они занимаются волонтерской деятельностью, которая включает не только сбор гумпомощи, но и ее доставку.
И на этот раз нурлатские волонтеры доставят на передовую посылки из дома не только землякам, но и бойцам из Набережных Челнов, Нижнекамска, Казани.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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