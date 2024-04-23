Нурлатцы отправят на передовую квадроцикл для эвакуационной группы

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Волонтеры Клявлины из Нурлатского района на этой неделе отправятся в очередную гуманитарную поездку к бойцам СВО. В этот раз они повезут и квадроцикл, который только что приобрели на народные средства.

«Его передадим медикам, эвакуационной группе, вывозить с поля боя раненых бойцов», — сказала Валентина Клявлина.

Предпочтение данному виду техники отдаётся неспроста. Как отметил Анатолий Клявлин, квадроцикл менее заметен для противника, маневрен, быстро развивает скорость, и проходимость у него хорошая. А уже на месте технику модернизируют для легкой погрузки.

«Это второй квадроцикл, который отвезем в зону СВО, до этого отправляли машины», — рассказала Валентина.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Деньги на покупку техники и всего необходимого нурлатцы собирают сообща. В группе «Коробка добра», которую создала Валентина Клявлина, объявляется сбор, и ни один рубль не остается неучтенным: к концу каждого дня волонтер вывешивает список с денежными переводами и именами, его видят все участники группы.

В эту же поездку Клявлины, кроме квадроцикла и реторт-пакетов для госпиталя, повезут в различные военчасти личные посылки, квадрокоптер, генератор, одежду, обувь, газовые баллоны, — словом, все, что просили бойцы.

«Бог, наверное, дал нам купить автомобиль с большой мощностью. С этого начались наши поездки к бойцам», — поделились Клявлины.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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