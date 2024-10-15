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Нурлатцы доставили жителям Лисичанска и Рубежного 19 тонн гуманитарной помощи
Нурлатский район доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Для подшефных Татарстану городов были переданы более 150 листов шифера, 15 кубометров пиломатериалов, 17 рулонов фольгаизола и 126 упаковок утеплителя.
Гуманитарный груз был собран под руководством главы Нурлатского района Дамира Ишкинеева при взаимодействии с куратором Лисичанска и Рубежного Фанилем Аглиуллиным.
«Благодаря непосредственному взаимодействию с куратором подшефных городов, Нурлатский район оказывает помощь с учетом потребностей местных жителей, предприятий и администрации» — отметил Дамир Ишкинеев.
Кроме этого, представители боевого братства города Нурлата вручили благодарственное письмо и медаль вице-премьеру Республики Татарстан Фанилю Аглиуллину за вклад в организацию сборов гуманитарной помощи для подшефных городов Лисичанск и Рубежное и оказание поддержки участникам СВО.
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