Нурлатцы доставили жителям Лисичанска и Рубежного 19 тонн гуманитарной помощи

Нурлатский район доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Для подшефных Татарстану городов были переданы более 150 листов шифера, 15 кубометров пиломатериалов, 17 рулонов фольгаизола и 126 упаковок утеплителя.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарный груз был собран под руководством главы Нурлатского района Дамира Ишкинеева при взаимодействии с куратором Лисичанска и Рубежного Фанилем Аглиуллиным.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Благодаря непосредственному взаимодействию с куратором подшефных городов, Нурлатский район оказывает помощь с учетом потребностей местных жителей, предприятий и администрации» — отметил Дамир Ишкинеев.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Кроме этого, представители боевого братства города Нурлата вручили благодарственное письмо и медаль вице-премьеру Республики Татарстан Фанилю Аглиуллину за вклад в организацию сборов гуманитарной помощи для подшефных городов Лисичанск и Рубежное и оказание поддержки участникам СВО.