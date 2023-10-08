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Нурлат потратит более 2,5 млн рублей на содержание дорог зимой
Содержание дорог в Нурлате в ноябре и декабре обойдется более чем в 2,5 млн рублей. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.
Дороги будут обрабатываться техническим хлористым кальцием (реагент) и песком. Средства также пойдут на оплату труда рабочих и машинистов, которые будут очищать снег с помощью техники и вручную, дорожные знаки, сигнальные столбики, проводить уборку парковок, площадей и других пространств, колоть лед и выполнять другие работы, необходимые для поддержания порядка зимой.
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