Нурлат откроет эстафету марафона «Татарстан — республика достижений» в Закамской зоне

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

22 января Нурлатский район первым примет эстафету автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» в Закамской зоне. Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры по адресу: Школьная, 3 в 16 часов.

В программе — публичное обсуждение достижений района, республики, страны. Спикерами мероприятия станут замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова, глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.

Во встрече примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Егор Тарнавский расскажет о пилотных проектах, которые реализуются в республике в рамках национального проекта «Экология». Так, в 2023 году Татарстан принял участие в 4 федеральных проектах: «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». На их реализацию направили 3,5 млрд рублей. 2,8 млрд — это федеральные средства. В общей сложности на экологические мероприятия в 2023 году было направлено более 10 млрд рублей, в том числе 5,8 млрд — это средства предприятий. Республика на протяжении многих лет — лидер в ПФО по этому показателю.

По поручению Президента РФ Владимира Путина в этом году формируется новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов со сроком реализации до 2030 года. В рамках подготовки проекта от Татарстана сформирован и направлен перечень мероприятий по экологическому оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений.

Напомним, что автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на шесть зон. С 22 января начинается тур по второй, Закамской, зоне — в неё вошли Нурлат, Аксубаево, Болгар, Алексеевское и Чистополь. Для Закамской зоны сформирована специальная концертная программа от русского фольклорного ансамбля «Верес» и народного артиста РТ Виля Усманова.

Также участники марафона смогут увидеть фотовыставку, посвященную достижениям Татарстана. В республике сегодня реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Путиным.