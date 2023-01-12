Нурислам Сюбаев: «Важно научиться понимать логику успешных стратегий»

Новый проект «Школа стратегического менеджмента» стартовал в компании «Татнефть» в декабре прошлого года. Какие задачи он будет решать и чему научатся выпускники, рассказал в интервью «Нефтяным вестям» заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев.

Школу стратегического менеджмента организовало управление стратегического планирования (УСП) «Татнефти» под руководством Рината Шаяхметова с помощью коллег из Корпоративного университета. В первый поток зачислены 43 слушателя, которые представляют почти все бизнес-направления компании.

В целом Блок стратегического планирования и развития возглавляет заместитель генерального директора по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев. К слову, стратегическое планирование и менеджмент ведут свое начало в компании с середины нулевых годов, и инициатором этих изменений стал нынешний руководитель «Татнефти» Наиль Маганов, который тогда работал первым заместителем генерального директора.

Стратегия в целом — вещь для понимания и изучения сложная. Тем более если она рассматривается в контексте крупного предприятия, в которой работают десятки тысяч сотрудников и еще чуть ли не столько же связанных подрядными обязательствами или контрактами. Но ее можно объяснить проще. Успешная стратегия — это работа как минимум в четырех направлениях: увеличение стоимости компании, удовлетворение партнеров и акционеров, создание условий для развития персонала и регионов деятельности. Все четыре цели обязательны к исполнению.

В течение полугода слушателям предстоит пройти обучение, условно разделенное на пять блоков. В них будут разбираться успешные примеры из мировой практики. К слову, не очень успешные примеры из разных областей производства тоже важны, ведь, как известно, учиться лучше на чужих ошибках. Кроме того, будет проводиться анализ текущей экономической ситуации в мире, вопросы ESG-повестки и углеродной нейтральности, перспективы развития бизнеса в самых разных направлениях и т.д. Спикерами, преподавателями и менторами проекта в основном станут сотрудники УСП, руководители направлений деятельности компании, а также преподаватели ведущих вузов страны.

«Сейчас как никогда повысилась актуальность активной командной работы подразделений исполнительного аппарата и бизнесов»

Нурислам Зинатулович, для чего «Татнефти» нужна своя Школа стратегии?

Необходимость создания Школы возникла по нескольким причинам. В процессе подготовки актуализированной стратегии до 2030 года мы столкнулись с потребностью развития на уровне бизнесов новых знаний и компетенций в части разработки бизнес-стратегий, стратегического планирования. Это знания в области экономики, менеджмента, финансов, а также знания на стыке этих дисциплин. Сейчас как никогда повысилась актуальность активной командной, совместной работы подразделений исполнительного аппарата и бизнесов.

Кроме того, год назад по поручению генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова мы провели оценку процессов планирования и развития в компании и подготовили комплекс рекомендаций по совершенствованию внутренних процессов в области целеполагания. Среди прочего была и инициатива о необходимости повышения в каждом из бизнес-направлений компетенций в области анализа возможностей, стратегии и развития бизнеса.

В «Татнефти» постоянно идет процесс обучения сотрудников, но это, кажется, что-то новое?

Да, Школа стратегического менеджмента собирается впервые, но хорошим примером для решения стоящих перед нами задач стал успешно реализуемый экономическим управлением проект «Школа экономики», где мы также принимаем участие. Совместно с Корпоративным университетом мы обратились к нашему генеральному директору с предложением открыть новый проект, на что Наиль Ульфатович дал согласие.

Обучение нацелено на знакомство слушателей с проблемами и задачами стратегического менеджмента, освоение практических навыков стратегического анализа, оценку вариантов развития бизнеса, финансовых расчетов. Главное — научиться на примерах понимать логику успешных стратегий. Уверен, что это поможет нам в такой непростой момент.

«Нам важно самим понять, какие существуют потребности у слушателей и каким образом лучше донести материал»

Как происходил набор участников, кто сейчас является слушателем Школы?

В первую очередь необходимо подготовить людей в бизнесах, кто непосредственно будет или уже занимается разработкой стратегических планов и вопросами развития бизнеса. Это коллеги, с которыми нам предстоит тесно взаимодействовать. Нам также важно самим понять, какие существуют потребности у слушателей и каким образом лучше донести материал.

Хочу отметить, что как для участников, так и для нас это новый опыт. В дальнейшем мы планируем продолжить работу и уже открыть школу для сотрудников нашей компании, желающих приобрести такие знания.

Расскажите подробнее читателям про содержание программы: что же ждет участников в рамках обучения?

Программа насыщенная. Обучение планируется в рамках тематик маркетинга, стратегии, финансов, инвестиций. Модули были выбраны исходя из практических задач. Причем в каждом модуле будет квинтэссенция необходимого материала: если это финансы, то акцент будет сделан на управлении стоимостью бизнеса, на финансовом моделировании вариантов развития; по инвестициям слушатели получат навыки оценки эффективности инвестиционных проектов. Если это стратегия, то для нас важна последовательность и комбинация инструментов стратегического анализа, которые позволяют решать разные задачи. Сотрудник, занимающийся развитием бизнеса, должен владеть этими темами. Каждый модуль включает в себя два курса: один по необходимой теории, другой — практический, где слушатели познакомятся с конкретными инструментами решения стратегических задач. Также будем предлагать выполнить практические задания.

Как будет проходить обучение, в каком формате?

Обучение будет проходить с января по июнь 2023 года. Мы понимаем загрузку коллег, поэтому планируется смешанный формат обучения, с частичным отрывом от производства. Курсы будут читаться на регулярной основе, примерно раз в неделю. Для этих целей оптимальным является дистанционное общение.

В марте-апреле планируем провести очные модули в течение нескольких дней с отрывом от производства. На этих мероприятиях мы рассмотрим решения реальных кейсов, будут проведены командообразующие мероприятия — важно выстраивать горизонтальные связи.

Отдельно хочу отметить, что запланирован ряд семинаров по дополнительным актуальным темам — мы поговорим в целом о таких трендах, как ESG, зеленые технологии, инновации, других актуальных вопросах.

Кого планируете привлечь в качестве преподавателей в Школу стратегического менеджмента?

Мы реализуем Школу в основном самостоятельно, силами нашей компании совместно с Корпоративным университетом. Нагрузка будет распределена по профильным блокам: часть задач будут выполнять сотрудники стратегического блока, часть — коллеги из других подразделений, прежде всего экономического управления и управления инвестиций. Почти все преподаватели, таким образом, это профессионалы-практики. Также для одного из модулей будет предусмотрен интенсив с нашим партнером — ведущим вузом России.

Ваши пожелания и напутственные слова участникам.

Желаю участникам Школы с большим энтузиазмом погрузиться в обучение. В своей профессиональной деятельности не стоит бояться чего-то нового, важно идти в ногу со временем и внедрять в работу новые знания.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»