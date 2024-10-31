Нуриев заявил о необходимости взять на контроль ремонт общедомового имущества

Ремонт общедомового имущества необходимо взять на контроль. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» Марат Нуриев, комментируя работу, которую ведут Правительство страны и партия «Единая Россия» по подготовке программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ с коллегами предстоит масштабная работа, направленная на создание комфортной и безопасной городской среды, в том числе в части модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшения качества коммунальных услуг», — заметил парламентарий.

По мнению депутата, реализация нацпроекта долгожданна и необходима в целом по стране. «Татарстан не стал исключением. Если в жилых домах с 2008 года по программе капремонта ведется определенная работа, то коммунальная система намного отстает. Сегодня в республике более 32% инженерных сетей нуждаются в замене», — признал он.

«В регионах необходимо взять под контроль выполнение работ по текущему ремонту общедомового имущества, которые оплачивает население. Ввиду этой ситуации мы предложили законопроект № 575479-8 о выделении из общего состава оплаты за текущий ремонт, который был внесен на рассмотрение в весеннюю сессию, но направлен на доработку. После доработки рассмотрение законопроекта планируется в осеннюю сессию», — пояснил Нуриев.

«Закон позволит собственникам и надзорным органам контролировать сбор и расходование денежных средств, а также фактическое выполнение работ по текущему ремонту МКД (многоквартирных домов — прим. Т-и)», — уточнил он.

Программу модернизации коммунальной инфраструктуры поручил запустить Президент РФ Владимир Путин. Правительство и «Единая Россия» формируют перечень объектов, которые войдут в новую программу. Партия также предусмотрела на нее бюджетное финансирование, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам съезда „Единой России“ Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», — рассказал партийный деятель.

Якушев добавил, что партия обеспечит финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. «В бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 млрд рублей», — проинформировал он.

Помимо вопросов модернизации существует запрос на повышение качества работы управляющих компаний, констатировал врио секретаря Генсовета партии.

«В первом чтении уже приняты поправки „Единой России“ в Жилищный кодекс об обязанности управляющих компаний отчитываться перед жителями — это повысит и прозрачность, и качество услуг для людей. Работу в этом направлении продолжим», — подытожил Владимир Якушев.

Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством страны. Обеспечены положения народной программы партии по возведению детсадов и школ, их капитальному ремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения РФ.

Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку в соответствии с поручениями главы государства.

В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой партия представила в Минстрой РФ, уточнили в партии.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми — более 1,7 трлн рублей предполагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.