Нуриев: работа в Госдуме нового созыва требует слаженности в интересах Татарстан

Депутат от Татарстана Марат Нуриев, избравшийся по Центральному округу №36, прокомментировал итоги первого заседания Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

Всего Татарстан в Госдуме нового созыва представляют 13 депутатов, 11 из которых – от партии «Единая Россия».

«Первое заседание нового созыва Государственной Думы прошло в особенный день – День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Президент Владимир Владимирович Путин, который выступил перед депутатами, сказал важные слова: «Вы собираете страну». Это не просто слова – это наш прямой долг перед людьми, которые нам доверились. Каждое решение на этом направлении имеет исторический характер», – подчеркнул депутат.

Как отметил Владимир Путин в своем выступлении, по итогам прошедших выборов состав Думы обновился почти наполовину, что обеспечит и качественное развитие парламентаризма, и преемственность в законодательной работе.

«Президент поздравил нас с победой на выборах и четко обозначил главное: первоочередная задача – сделать все для победы, поддержать наших защитников и их семьи. Также Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. Фракция «Единая Россия» – самая большая в Думе, 350 депутатов. Это не только ресурс, но и огромная ответственность. Работы впереди много: бюджет, поддержка регионов, развитие Дальнего Востока и Арктики. Но я уверен – если работать вместе, все получится. От Татарстана в новый созыв прошли 13 депутатов – 11 от «Единой России». Мы будем работать слаженно в интересах жителей республики и всей страны», – заявил Марат Нуриев.