Нури Мустафаев: «Мы потеряли более половины народных мастеров и ремесленников»

Нури Мустафаев / Фото: remeslo.tatarstan.ru

Ярмарки, школа ремесел, школа мастеров – все в одном месте

Нури Амдиевич, где будет проходить выставка и что она будет собой представлять?

Выставка будет организована на базе нашего союза (ул. Клары Цеткин, 6, – прим. Т-и). Мы дадим места для мастеров всех двенадцати гильдий Палаты ремесел. Они смогут демонстрировать посетителям свои изделия и принимать заказы на их изготовление. Думаю, такой контакт придется по душе многим, ведь одно дело заказать какой-то предмет по интернету, другое – увидеть его воочию, потрогать, понюхать даже (знаете, как пахнет свежевыделанная кожа!), пообщаться с мастером и определиться с заказом на месте.

В выходные дни планируются ярмарки. Здесь же откроется и будет работать Школа ремесел. Все желающие смогут познакомиться с основами прикладного ремесла, приходить на занятия, развиваться в этом и в дальнейшем совершенствовать навыки художественных промыслов. Мы готовы сотрудничать с детьми, инвалидами. Идею Выставки достижений народных художественных промыслов и ремесел РТ и учреждения Школы ремесел поддержал Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов.

«Идею Выставки достижений народных художественных промыслов и ремесел РТ поддержал Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов»

Фото: remeslo.tatarstan.ru

Кстати говоря, мы зимой уже работали в пилотном режиме. Сюда с удовольствием приходили и дети – классами. Они с широко открытыми глазами наблюдали за процессами производства. Этому радовались и мы, и родители школьников, ведь подрастающее поколение сегодня все чаще познает мир через экраны гаджетов, а реальное знакомство с ним более ценно.

Думаю, выставка станет своеобразным домом для мастеров, куда они смогут приходить и спокойно работать. А те, кто захочет познать секреты мастерства, смогут обучаться в Школе мастеров, которую мы тоже планируем открыть, но уже для взрослых, в том числе и пенсионеров.

Татарстанские мастера были первыми в России

Как вообще родилась идея создания постоянно действующей выставки?

– Для начала вернемся в 1998 год. Тогда я, будучи заместителем министра экономики республики, генеральным директором Департамента по поддержке малого и среднего предпринимательства РТ, посетил в Москве выставку предпринимательства России, на которой узнал, что существует ассоциация, которая занимается поддержкой народных художественных промыслов РФ. По возвращении домой я изучил этот вопрос и понял, что эта отрасль у нас находится в плачевном состоянии. Мое обращение к первому Президенту РТ Минтимеру Шариповичу Шаймиеву было результативным: в 1998 году принято решение о создании Художественного экспертного совета по народным художественным промыслам и ремеслам при Кабинете Министров РТ, которое я и возглавил.

В Центр народных художественных промыслов и ремесел и Палату ремесел РТ объединены многие мастера и ремесленники

Фото: © Михаил Захаров

Совету было поручено разработать Республиканскую программу по государственной поддержке художественных промыслов и ремесел РТ на период 2000-2006 годов. Она была принята, а ее реализация очень способствовала развитию народных художественных промыслов и ремесел в республике. Была учреждена Палата народных художественных промыслов и ремесел РТ. Был принят Закон РТ «О народных художественных промыслах и ремеслах РТ», создан Центр народных художественных промыслов и ремесел при Кабинете Министров РТ. Фактически была создана инфраструктура, которая оказывала поддержку ремесленникам, мастерам и предприятиям в сфере традиционных народных промыслов и ремесел. Были приняты все правовые документы для развития промыслов в Татарстане.

В Художественно-экспертный совет входили известные деятели декоративно-прикладного искусства, специалисты в области национальной этнографии, музейной деятельности, эксперты высочайшего уровня. Одно имя известного эксперта – доктора искусствоведения Гузель Фоатовны Сулеймановой-Валеевой о многом говорит! Была издана монументальная знаковая работа Фоата Валеева в дополненном варианте «Татарский народный орнамент», которая стала настольной книгой для всех, кто посвятил себя народной культуре.

За короткий промежуток времени под руководством Центра народных художественных промыслов и ремесел РТ Республика Татарстан вышла на международный уровень в сфере «Народника». Получила золотую медаль «Международного клуба торговли», стала лауреатом международных фестивалей в Париже, Лиссабоне, Дижоне, Флоренции. Неоднократно становилась победителем всероссийских выставок и фестивалей.

Республика Татарстан вышла на первое место в России по развитию и поддержке народных художественных промыслов и ремесел. На основе наших документов и опыта во многих регионах России были созданы центры «Промыслов и ремесел», учреждены «Ремесленные палаты».

«Мастера, ремесленники и предприятия народных художественных промыслов заявили о себе на всероссийском и международном уровнях»

Фото: © Михаил Захаров

Мастера, ремесленники и предприятия народных художественных промыслов заявили о себе на всероссийском и международном уровне. Особый авторитет завоевал художественно-экспертный Совет по народным художественным промыслам и ремеслам РТ. Центр народных художественных промыслов и ремесел и Палата ремесел РТ, в которые объединены большое количество мастеров и ремесленников. На всероссийских совещаниях регионы откровенно завидовали Республике Татарстан, которая заняла ведущие позиции в этой сфере. Мы делились опытом, своими разработками, программами.

В 2005 году в Татарстане по моей инициативе принят закон «О народных художественных промыслах и ремеслах РТ». И пять лет спустя по количеству привлеченных зарегистрированных мастеров художественных промыслов и ремесел и по объему выпущенной продукции республика вышла на первое место в России.

– Эти позиции удерживаете и сегодня?

– К сожалению, нет. Наша отрасль требует активной поддержки со стороны государства. Она может проявляться в грантах, субсидиях, льготных кредитах, финансировании выставок всех уровней. Это обязательное условие нашего существования, ведь мастера, создавая уникальные изделия, подтверждают свою приверженность народным традициям.

«Изделия народных художественных промыслов как бы материализуют культуру, опредмечивают ее»

Фото: © Салават Камалетдинов

Мы берем в руку тюбетейку и говорим: да, татарская. Национальные костюмы, сшитые нашими мастерами: городские, сельские, праздничные, повседневные – создают образ и быт нашей культуры. А на создание каждого изделия уходит много времени и усилий. В их основе – ручной труд.

Особенно эта помощь, которой сегодня практически нет, была бы актуальной на фоне ограничений, вызванных пандемией коронавируса в мире. Многие и многие наши мастера перестали выставлять свои работы, получать заказы, а значит, их доход резко снизился.

Болезненным был прошлый год. Мастера стали уходить из отрасли – кто куда. А это тревожная тенденция, ведь люди, владеющие навыками создания предметов народного художественного промысла, наперечет. Вот как раз в целях их поддержки наш Союз «Палата народных художественных промыслов и ремесел РТ» и организует «Выставку достижений народных художественных промыслов и ремесел РТ», которая станет постоянно действующей, на которой будут представлены все виды традиционных ремесел и промыслов РТ, а также декоративно-прикладного искусства.

«Некоторые используют в работе лазеры, 3D-принтеры. Так теряется художественная ценность произведений»

Фото: © Салават Камалетдинов

Псевдотюбетейки и псевдосапожки

– Постоянная выставка поможет отрасли оправиться от последствий пандемии?

– В том числе надеюсь на это. Ведь за прошлый год в России перестали существовать семь палат ремесел регионального значения – не выдержали сложной ситуации.

Переживают не лучшие времена и наши мастера. Некоторые перешли на изготовление сувениров. Видели, наверное, эти маленькие псевдотюбетейки, сапожки и так далее. Уходя от изготовления подлинных изделий народных художественных промыслов, они теряют опыт, навыки. Да, массовый выпуск не требует больших усилий и затрат времени, но так мы можем растерять традиции производства предметов народного художественного промысла.

Многие мастера пытаются использовать новые технологии, дешевые материалы. Но в основе традиционных ремесел всегда лежал ручной труд. Именно в нем главное отличие настоящего мастера от простого ремесленника. Некоторые используют в работе лазеры, 3D-принтеры. Так теряется художественная ценность их произведений. Поэтому мы хотим создать условия настоящим мастерам. Здесь они смогут и выставляться, и принимать заказы, и преподавать, то есть зарабатывать.

«Помимо постоянно действующей выставки мы намерены проводить фестивали: художественной керамики и гончарного ремесла»

Фото: © Салават Камалетдинов

Истинному мастеру-художнику всегда нужны площадки для демонстрации своих работ. Здесь, помимо постоянно действующей выставки мы намерены проводить фестивали: художественной керамики и гончарного ремесла, художественной резьбы по дереву, художественных кукол и т.д. – в рамках направлений деятельности двенадцати гильдий, входящих в состав Палаты ремесел. Сначала это будут республиканские фестивали, затем – на Приволжском уровне, почему нет? А если нам выделят прилегающую к зданию территорию, есть задумка создать своеобразный туристический кластер, который будет способствовать развитию туризма в Республике Татарстан, городе Казани, Адмиралтейской Слободе.

– Речь идет о художественном промысле только татарского народа?

– И да, и нет. Мир осваивается нами через познание истоков истории народа: татарского ли, русского – не важно какого. И если взять наше производство, то мы заметим, что все народы используют одни и те же материалы, техника и способы обработки тоже идентичны. Только орнаментовка, стилистика, материалы, цветовая гамма выделяют принадлежность изделия к тому или иному народу. Поэтому труд любого мастера изначально принадлежит, условно говоря, всем. Но мы, находясь на территории Республики Татарстан, все же мотивируем наших мастеров на то, чтобы они при выборе тем для своих изделий опирались на историю и культуру татарского народа.

«Если потребитель будет ориентироваться не на уровень изготовления, а на цену, то мы окажемся в проигрыше»

Фото: © Михаил Захаров

На отрасль давит ширпотреб

– Сможете ли вы составить конкуренцию торговым рядам с откровенным ширпотребом?

– Тяжелый вопрос. Конечно, если потребитель будет ориентироваться не на уровень изготовления, а на цену, то мы окажемся в проигрыше. Да так и происходит сегодня. Наш мастер создает в течение долгого времени высокохудожественное изделие. А иной бизнесмен берет его и отправляет как заказ в Китай. Оттуда идут отштампованы аналоги, которые стоят копейки по сравнению с оригиналом. Разумеется, наш мастер в растерянности – он в проигрыше.

В то же время очень многие мастера и ремесленники, которых мы поддержали и вывели наверх, сделав их знаменитыми, уже открыли свои сайты, и это все хорошо. Кроме этого, изделия наших мастеров всегда можно приобрести в магазинах на улице Баумана, в национальном комплексе «Туган авылым», на территории Казанского Кремля, в Свияжске, в Старо-Татарской слободе, Болгаре и во многих других местах.

Но это не массовые продажи, конечно. Люди просто пытаются выжить. Кому-то удается, кому-то – нет. Да и общий уровень жизни тоже сказывается: у населения нет денег на приобретение настоящих, а значит дорогостоящих изделий народного художественного промысла.

Поэтому я постоянно говорю: наши мастера нуждаются в государственной поддержке, без этого они не выживут в современных условиях.

«Такие внешние атрибуты, как изделия народных художественных промыслов и ремесел, играют сегодня большую роль в сохранении нашей национальной идентичности»

Фото: © Михаил Захаров

И начиналось именно так. Когда после тяжелых 90-х годов мы стали практически с нуля восстанавливать многие промыслы и ремесла и искать мастеров, люди в нас поверили. Кожаную мозаику, художественную резьбу по дереву, золотное шитье и другие виды народного промысла мы практически возродили заново. Государство тогда обратило на нас внимание. Наш Центр народных художественных промыслов тогда был при Кабинете Министров. И у нас через профильные министерства были возможности для реальной поддержки мастеров, ремесленников, предпринимателей производящих, торгующих, оказывающих услуги. Сегодня того центра уже нет, его ликвидировали.

Я считаю, что если на традиционную культуру не обращать внимания, то мы в скором времени потеряем всё, и свою идентичность тоже. Нас уже затягивают сферы других культур – западной, восточной. Посмотрите, как одеваются некоторые девушки на улицах Казани – это же другой образ, который к татаркам никакого отношения не имеет. Мы теряем свою индивидуальность, колорит татарский. Образуется временной разрыв между поколениями – некоторые не могут даже передать своим детям то, что бы определяло их как представителей татарского народа. Поэтому такие внешние атрибуты, как изделия народных художественных промыслов и ремесел, играют сегодня большую роль в сохранении нашей национальной идентичности. Если мы потеряем мастеров и ремесленников, то потеряем многое.

«На глазах уходит кожаная мозаика. Фактически мастеров осталось по пальцам пересчитать»

Фото: © Михаил Захаров

Наша сила – в национальных корнях

– Какой промысел на грани выживания?

– Знаете, если даже мастера есть, то в основном это люди старшего поколения. Мало, очень мало молодых дарований, которые смогли бы достойно развивать народные промыслы. Поэтому я тревожусь за всю отрасль.

Вот на глазах уходит кожаная мозаика. Фактически мастеров осталось «по пальцам пересчитать». Этот промысел очень тяжелый. Он сопряжен с очень трудоемкими процессами производства. А новое поколение не знает и не хочет осваивать технологию – долго, затратно и муторно. Современная молодежь хочет все сразу, здесь и сейчас. К этому образу мышления их приучает реклама, телевидение и всё, что транслируется через интернет. Машина, дом, деньги – и все сразу. О том, что за все надо платить, никто не говорит. Вот и получается в итоге, что на прилавках появляются сувениры, которые к национальной культуре не имеют никакого отношения. Такие поделки легко и просто сделать. При этом изготовление их не требует знания ни культуры, ни традиций, ни языка даже. И это тревожно.

Для примера. У нас в лучшие времена было зарегистрировано свыше 400 мастеров и ремесленников, а сейчас их осталось около 150. Многие ушли из отрасли с началом пандемии.

Может быть, новым витком в развитии нашей отрасли станет учреждение Ассоциации Палат ремесел РФ. Она могла бы быть организована на базе нашего Союза. Эту идею сейчас я и вынашиваю. Надо же задуматься: как сохранить то, что олицетворяет Россию, Республику Татарстан? Надо, чтобы молодежь обращалась к историческим корням. Нельзя отстраняться от таких понятий, как нация, народ, культура, язык, государство, патриотизм, гордость за принадлежность к своему народу. Не следует уходить от этого и становиться космополитами. Ведь давно доказано историей: люди, которые не знают и не чтут прошлого, не имеют и будущего.