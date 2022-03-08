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Ру Тат
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Культура
8 марта 2022  06:10

«Нуреевские сезоны» пройдут в Казани и еще в двух российских городах

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10 марта начнутся «Нуреевские сезоны» — культурный проект посвящен артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. Зрителям расскажут историю жизни деятеля и откроют ранее неизвестные страницы его биографии.

Мероприятия запланированы в трех городах, с которыми была тесно связана жизнь Нуреева, — это Москва, Уфа и Казань. 

В программу входит кинофестиваль с показом лучших документальных и художественных фильмов о Нурееве, эксклюзивная фотоэкспозиция из ранее неизвестных в России снимков артиста. Все мероприятия фестиваля во всех трех городах будут бесплатными для посещения, говорится на сайте полпредства Татарстана в РФ.

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