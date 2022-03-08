«Нуреевские сезоны» пройдут в Казани и еще в двух российских городах

10 марта начнутся «Нуреевские сезоны» — культурный проект посвящен артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. Зрителям расскажут историю жизни деятеля и откроют ранее неизвестные страницы его биографии.

Мероприятия запланированы в трех городах, с которыми была тесно связана жизнь Нуреева, — это Москва, Уфа и Казань.

В программу входит кинофестиваль с показом лучших документальных и художественных фильмов о Нурееве, эксклюзивная фотоэкспозиция из ранее неизвестных в России снимков артиста. Все мероприятия фестиваля во всех трех городах будут бесплатными для посещения, говорится на сайте полпредства Татарстана в РФ.