Нурбика Назипова: «Проведение олимпиады по татарскому языку объединяет и вдохновляет»

Жительница Стамбула Нурбика Назипова стала обладательницей Гран-при XIII Международной олимпиады по татарскому языку.

После награждения на церемонии она выступила с ответным словом. Нурбика сообщила, что приехала из Стамбула с теплыми приветами и отметила, что, хотя выросла на берегу Босфора, душой всегда ощущала себя на улицах Кырлая. По ее словам, их семья регулярно участвует в этой олимпиаде: ранее в ней участвовал ее брат, а в этом году – она.

Нурбика подчеркнула, что проведение такой олимпиады по татарскому языку имеет большое значение, поскольку объединяет участников и вдохновляет их. В завершение она поблагодарила организаторов и участников.

