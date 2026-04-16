news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 апреля 2026 19:03

Нурбика Назипова: «Проведение олимпиады по татарскому языку объединяет и вдохновляет»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Жительница Стамбула Нурбика Назипова стала обладательницей Гран-при XIII Международной олимпиады по татарскому языку.

После награждения на церемонии она выступила с ответным словом. Нурбика сообщила, что приехала из Стамбула с теплыми приветами и отметила, что, хотя выросла на берегу Босфора, душой всегда ощущала себя на улицах Кырлая. По ее словам, их семья регулярно участвует в этой олимпиаде: ранее в ней участвовал ее брат, а в этом году – она.

Нурбика подчеркнула, что проведение такой олимпиады по татарскому языку имеет большое значение, поскольку объединяет участников и вдохновляет их. В завершение она поблагодарила организаторов и участников.

Гульнар Гарифуллина

Фоторепортаж: Султан Исхаков
#международная олимпиада по татарскому языку и литературе
news_right_1
news_right_2
news_bot
