Нурбек Батулла: «Шурале – это трикстер, который может высказать свою позицию»

В начале октября в MOÑ вышел спектакль «Уроки татарского», который вызвал волну обсуждений о том, как нужно говорить о родной культуре. Как спектакль оценил Рабит Батулла, почему Шурале – это художник и как найти путь к зрителю – в интервью «Татар-информа» с исполнителем одной из главных ролей, перформер-артистом и хореографом Нурбеком Батуллой.





Нурбек Батулла: Когда этично брать деньги у «Комиссии по языкам»?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Небольшое пространство и маленький зрительный зал – скорее достоинство в XXI веке»

– Я хотел бы начать издалека. Почему именно MOÑ, а не, например, Камаловский театр или Театр оперы и балета?

– Так получилось само собой. В какой-то момент я ушел из всех репертуарных театров. Работал в оперном, потом в Кариевском, а затем занимался свободным творчеством. У нас появилось творческое объединение «Алиф», но мы устали все организовывать самостоятельно, искать деньги на аренду, договариваться о площадках и даже объявили о последнем спектакле «Алиф», то есть собирались закрываться. Это было, кажется, в марте 2020 года. Билеты раскупили, мы даже поставили на них цену чуть выше обычной, потому что спектакль был последним. И вдруг начинается карантин – все на свете закрывается.

Под конец карантина нас собрали Наталия Фишман и министр культуры Ирада Аюпова, на собрание пришли Инна Яркова, одна из основательниц фонда «Живой город», Мадина Тимерзянова, я. И нам, объединению «Алиф», предложили стать резидентами театральной площадки MOÑ. Тогда еще только открывалась Национальная библиотека, появился блэкбокс примерно на сто зрителей – так нам это описали. Мы согласились – можно не закрываться, если есть своя площадка.

При этом я не могу представить себя полноценным участником какого-то репертуарного театра.

– Уже прошло около пяти лет. Как на этой площадке работается? У нее есть свои плюсы, это удобный зал для камерных экспериментов, но есть и недостатки, например единственный выход за кулисы – и тот техническая дверь.

– У меня вообще нет ощущения, что есть какие-то неудобства. Для меня не так важно, есть дверь или нет. В техническом плане площадка, наоборот, гипероснащенная. Хотя мне даже это необязательно: два фонаря и пустое пространство – по большому счету, для театра больше ничего не надо.

По-моему, небольшое пространство и маленький зрительный зал – скорее достоинство в XXI веке, потому что зрители особенно не ходят в театр.

– Вы знакомы с другими «камерными» театрами в Казани, например «Жы/Шы»?

– По-моему, даже впервые слышу.

– А «Угол»?

– «Угол», конечно, знаю. Это же тоже фонд «Живой город», с него все начиналось. Мы даже спектакль «Моң» в первый раз показали в «Углу», он создавался именно для «Угла». Уже потом появилась эта площадка, и ее назвали так же, как спектакль. Об остальных театрах я только слышал: «Вентилятор», Театр на Булаке.

В начале октября в MOÑ вышел спектакль «Уроки татарского» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– «Жы/Шы» тоже в свое время откололся от «Угла», когда «Угол» стал больше образовательной площадкой. Может ли MOÑ стать более широкой площадкой, принимать другие независимые театры Казани?

– У нас есть такие программы, как «Открытая сцена», куда люди подают свои заявки. Но я сейчас говорю от себя, как резидент, а не программный директор или художественный руководитель. Но мне кажется, что совсем открыть будет сложно. Тогда потеряется какая-то стратегия развития, ценности, которые мы разделяем в команде. Но и совсем закрываться не хочется, поэтому мы придумываем что только можем.

Например, у нас проходят вечера импровизации, в которых могут свободно заявляться танцовщики. Они даже получают за это «копеечку», мы делаем это не ради своего заработка. Есть и другие проекты, мы проводим open call, то есть MOÑ – это достаточно открытая площадка по сравнению с репертуарным театром.

Но совсем открытое пространство мне все-таки сложно представить. В какой-то момент все может превратиться в винегрет.

– Вы упомянули ценности, которые разделяет команда. Что это за ценности?

– Во-первых, любовь к современному искусству. Не все его любят, да и не должны все любить. Во-вторых, здесь собрались те, кто ценит личную свободу. Наверное, поэтому здесь собираются те, кто не может работать в репертуарном театре.

Есть и гуманистические ценности. Хотя я, опять-таки, не могу говорить за весь коллектив, мы это не артикулируем, все остается между строк. Это ценность человеческой жизни, человеческой свободы, самого человека. Любовь.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шурале выглядит неоднозначно, как, наверное, и любой художник»

– В «Уроках татарского» есть танец «Рождение Шурале». Вы никогда не ассоциировали себя с ним, как, может быть, с тотемным персонажем?

– С Шурале я в другом ключе себя ассоциирую. Тукай ведь тоже какое-то время подписывал свои произведения как Шурале. Я думаю, любой художник в той или иной степени ассоциирует себя с ним, потому что Шурале – это и есть художник. Это такой трикстер, который может шутить, которому позволено чуть больше, чем нормальному батыру, и который высказывает собственную позицию.

Да, Шурале выглядит неоднозначно, как, наверное, и любой художник. О живом художнике или его работах всегда существуют диаметрально противоположные мнения. Поэтому в какой-то степени я, конечно, ассоциирую себя с Шурале.

– «Подвал моей культуры» – кто придумал обратиться к «культовому роману» Магины Бумагиной?

– Это предложил Тимур Кулов. Нашей инициативой было позвать Тимура, и мы дали ему относительную свободу, сказав лишь, чтобы мы не обрастали большим количеством актеров. По опыту, если в спектакле больше трех артистов, собраться вместе становится очень сложно. Например, в «Картотеке» шесть артистов, и иногда они просто не могут собраться на репетицию. Другое пожелание – тема осмысления собственной идентичности.

– А откуда пришло само имя Магины Бумагиной? Случайный набор букв?

– Скажем так, это автор, который давно живет в голове одного из авторов спектакля. Мне кажется, тут были вещи, где все мы смогли воплотить какие-то давние, прежде не воплощенные «гештальты».

– В спектакле заняты четыре артиста: Миляуша Шайхи, Рустем Гайзуллин, Ильнур Гарифуллин и вы. У каждого есть уже сложившийся театральный образ, узнаваемость, и каждый играет в своем амплуа. Только Ильнур играет роль Тимура, а например, Фаридт – это словно гротескный Нурбек. Это было как-то заложено или просто совпало?

– Частично совпало, но с другой стороны, Фаридт и Нурбек в чем-то похожи, но это не одно и то же. Как Нурбек, я, например, вообще не поддерживаю похищение людей или насилие и, более того, считаю, что таким образом насадить любовь к культуре не только невозможно, но это создаст абсолютно противоположный эффект. Но какие-то свои мысли я, конечно, заложил в этот образ.

Думаю, со всеми актерами так, есть какой-то процент совпадений, но так и должно быть. Хороший актер находит что-то общее со своим персонажем. Но здесь у нас был «карт-бланш», потому что произведение создавалось совместно. Одно дело – найти что-то общее с Гамлетом, написанным в XVII веке, и другое – найти что-то общее с Фаридтом-Нурбеком.

– В спектакле много отсылок к современному театральному процессу. Отмечали «заббаровские ковры», любовь татар к музыкальному театру. А есть ли отсылка в именах – например, откуда взялось имя Фаридт?

– Сначала про ковры. У спектакля есть художник, режиссер, авторы и соавторы, но я не помню, чтобы мы специально хотели передать привет Айдару [Заббарову]. Я думаю, что ковры уже настолько вшиты в наш код, и даже у нас не в одном спектакле мы вытаскиваем ковры. Это в целом стеб над самими собой и нашей любовью к коврам.

А Фаридт… Иногда это просто возникает во время проб. Мы начали собираться в апреле-мае, и мы всегда пробуем играть, даже когда что-то сочиняем. Это же происходит не сидя за ноутбуком. Мы ходим, обсуждаем, что-то предлагаем, кто-то скажет какую-нибудь глупость. Но я не помню, кто конкретно это сказал, но кто-то ляпнул: героя изначально не взяли в спектакль «Шурале», а что если его зовут Фарид Яруллин? То есть Фаридт должен был играть в «Шурале», потому что он родился Фаридом Яруллиным. А потом, во время игры, я должен был до кого-то докопаться, и придумал, что я не Фарид, а Фаридт – проверочное слово Шмидт. Чуть ли не с апреля это закрепилось.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Человек должен принять обстоятельства своей судьбы и найти в себе силы посмотреть на них с иронией и юмором. Меня это восхищает»

– Некоторые зрители воспринимают «Уроки татарского» как довольно едкую иронию по отношению к татарской культуре. С одной стороны, в спектакле есть татары, которые не говорят по-татарски и плохо знают собственную культуру, но пытаются создать татарский спектакль. С другой – люди, которые хорошо знают язык и культуру и пытаются насадить их окружающим. Вы стремились к такой едкости?

– Была ли изначально задумана именно едкость, я не знаю, но самоирония была задумана точно. Юмор, ирония, самоирония – это то, чего хотелось. Во-первых, лично у меня такой запрос все больше формируется и крепнет, особенно в последние годы.

Если раньше я хотел делать такие перформансы, как sak-sok, где мы изучали, что такое агрессия, как она проявляется, то сейчас мне все меньше хочется погружаться в эту тему. Этого и так много вокруг, и дублировать это нет смысла.

Но есть смысл взглянуть по-другому. Раньше я к комедии относился с пренебрежением. Мне казалось, что это низкий жанр. Теперь отношение к комедии у меня меняется – это очень мудрый, интеллектуальный жанр. Человек должен принять обстоятельства своей судьбы и найти в себе силы посмотреть на них с иронией и юмором. Меня это восхищает.

Есть немецкий режиссер Герберт Фритч, он занимается комедией и говорит, что таким образом борется с последствиями фашизма. По его мнению, самый большой урон, который наносит любой авторитарный режим, – это то, что он убивает юмор. Когда я услышал о нем, решил посмотреть в интернете его спектакль. Думал посмотреть 15 минут, чтобы иметь о нем представление, но не смог выключить – это было так смешно. Я даже не мог поверить, потому что до тех пор комедия у меня ассоциировалась с дешевыми комедиями класса B или C, которые иногда идут в татарских театрах.

Есть еще одна фраза, она как будто подходит: все преступления совершаются с серьезным лицом. Слишком серьезное отношение к себе и своей культуре может приводить к преступлению. Не хотелось бы превратиться в человека, который говорит афоризмами, но так проще объяснить (смеется).

– Как Рабит Батулла.

– Да, я превращаюсь в папу. Это ведь тоже про это – я в плену у Батуллы-бабая. Для него я – Фаридт, а я сам – Артур Аяков. Поэтому, что называется, «иманым камил», то есть я чист, не издеваюсь над кем-то, а иронизирую прежде всего над самим собой. Для старшего поколения я Артур Аяков, а для кого-то я хожу бубню, как Фаридт.

Этот спектакль про то, чтобы быть адекватным к самому себе. Пока я осознаю, что во мне есть и Артур, и Фаридт, у меня в голове все нормально. Как только я потеряю самоиронию, а это, мне кажется, одна из проблем нашей культуры, значит, что-то уже не так. И если обиделись некоторые люди, значит, мы правильно сделали. Лекарство горькое.

– Тут возникает другой вопрос. Например, Рузиля Мухамметова в своей рецензии задается вопросом, можно ли выпускать такой спектакль за счет «комиссии по языкам»? Да, сохранять самоиронию важно, но дает ли такая связь карт-бланш? Насколько это этично?

– Я считаю, что это этично, потому что мы занимаемся именно этим вопросом. Что такое язык? Что такое идентичность? Может ли существовать идентичность без языка, как, например, у бразильцев? За эти полгода мы рассмотрели разные кейсы, общались с Шамилем Идиатуллиным и другими представителями татарской культуры, кто творит не на татарском языке. За внешней легкостью и самоиронией стоит определенный творческий ресерч. Мы не претендуем на научность, инструмент искусства – интуиция, и через интуицию мы эту тему изучаем.

Я ведь защищал наш проект перед комиссией по языкам и имею представление о том, как защищают другие проекты. Как раз таки неэтично, когда ты берешь деньги у комиссии и делаешь всё, чтобы ей понравиться. Это как скрывать от человека, который болеет раком, его диагноз и лечить насморк. А наш спектакль хоть и с юмором, но кричит, что уже четвертая стадия рака, даже если по показателям все прекрасно.

И это тоже проблема в искусстве, которая есть везде. Та же «новая этика», когда мы оцениваем не само произведение искусства, а тему. Говорят, что уже и в Авиньоне, который считается главным театральным фестивалем, и на «Оскаре» – везде проходным билетом становится тема.

Мы могли взять деньги и сделать спектакль, где все хорошо. Это было бы лучше? Это было бы нечестно, при том, что за кулисами мы все говорим между собой по-русски. С Тимуром мы тоже говорим на русском языке. И что нам делать с этими людьми? Вычеркнуть их из татарской культуры? Имеем ли мы на это право? Конечно, не имеем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– По «Урокам татарского» у меня остался один вопрос. Можно ли назвать этот спектакль постмодернистским? Большое количество цитат, четвертая стена трещит по швам и в один момент вовсе ломается, театр начинает говорить с самим собой. Как острие, которое прорывает границы известного и потом само становится классикой.

– Сейчас все постмодерн же уж, но мне сложно оценивать, острие ли это. Если смотреть с точки зрения мировой художественной культуры, то это никакое не острие. Мы уже давно живем в постмодерне, а кто-то говорит уже про пост-постмодерн, и острием было бы уже вырваться за его пределы, найти еще что-то новое. В этом смысле отставание продолжается (смеется).

Иногда я думаю, что этот спектакль должен был случиться вообще в 2010 году, но лучше поздно, чем никогда.

– Вы советовались с отцом, когда готовили спектакль?

– Он видел спектакль на второй день показа, и мы его подробно еще не обсудили, но ему понравилось. Вообще я в первый раз слышу от него такой отзыв о моей работе.

– А про что он говорил, что ему не понравилось?

– Он прямо не говорит. Если ему не нравится, он тактично отвечает: «Проделана большая работа». Как в фильме «Мастер и Маргарита» [2024 года].

Мой братишка (кинорежиссер Байбулат Батулла, – прим. Т-и) передал мне, что отцу понравилось. Его, наверное, еще зацепило новое прочтение Шурале. У него есть статья, где он его защищает, и мне кажется, он тоже устал от иллюстративного представления Шурале.

– А при подготовке к спектаклям вы вообще советуетесь с отцом?

– Когда к нам приезжает режиссер и начинается период ресерча, уже чуть ли не обязательная программа – сходить к отцу. Тимур был у нас дома, получил своего рода благословение. Я уже не помню, о чем конкретно они говорили, но, наверное, обсуждали тему татар, которые не владеют татарским языком.

У отца есть собственный пример – это Рустем Кутуй, сын замечательного писателя Аделя Кутуя. У отца есть моноспектакль о боли Рустема Кутуя, который тоже был очень хорошим поэтом, но писал по-русски. Он перед отцом откровенничал и называл себя «чужим среди своих и чужим среди чужих». Сейчас людей с такой внутренней трагедией стало еще больше.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Театральная сцена – это пространство, которое нам дал Бог, чтобы мы там разбирались со своими грехами»

– Говоря о грантовом финансировании, вы сказали, что неэтично получать деньги и делать спектакль, чтобы понравиться спонсору. Но когда я смотрел спектакль «След» («Эз»), у меня возникло ощущение, что он именно так и сделан. То есть спектакль не говорит о чем-то новом, а демонстрирует привычное представление о татарской культуре. Разве что сравнивает татарскую культуру с культурой народа «и» (проживает в основном в Китае, – прим. Т-и), которые чуть ли не совпадают. Представителей народа «и» в зале, вероятно, не было, а для казанской публики получилась просто экзотика. Насколько я прав?

– Отчасти ты прав. И мне даже радостно, что ты это видишь и проговариваешь. Мы сами это видим, об этом размышляем, и нам предстоит еще один этап – мы будем показывать этот спектакль уже в Китае.

Здесь мы оказались в непростой ситуации, так скажем, «четырехкратной цензуры». В этих условиях мы сделали все возможное, чтобы не сделать что-то «зашкварное» или стыдное, не предать себя.

Всех волнует тема смерти, рождения, поиска своего человека, отношений между мужчиной и женщиной – это вечные темы. Я думаю, достоинство наше в том, что… Были до этого постановки с культурой народа «и» от приезжих режиссеров, и мы видели в них абсолютно колониальный подход – не особо учитывалось мнение народа «и». Когда мы приехали к ним в первый раз, скорее всего, мы казались им очередной командой, которая отрабатывает деньги, используя их культуру.

Вначале нас приняли «номенклатурно», водили по местам, куда разрешено было водить. Нам показали, например, Музей рабства. Народу «и» 4 тысячи лет, а в Музее рабства их история начинается с 1930-х. И нам говорят: «В 1930-х их освободили от рабства». У самих себя были в рабстве, говорят (смеется).

Но когда мы приехали с ними уже в Татарстан, в деревню к моим родителям, и они поели «әни пешергән пәрәмәчләр» (мамины перемячи, – прим. Т-и) и выпили домашний бульон, я почувствовал, что их отношение изменилось.

Мне не стыдно за этот спектакль – мы сделали достойный международный проект, который не подвел ожидания Республики Татарстан и России. А на кону была, на секундочку, репутация творческого объединения «Алиф».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В «Следе» мне показалось странным наличие военных ритуалов в цепочке культурных традиций, которая показана в спектакле. Я почувствовал какую-то инородность. Вам так не кажется?

– Я в этом ничего плохого не вижу. Есть новозеландская хака – боевой танец, который исполняют перед футбольными матчами, на выпускном, на свадьбе и даже в парламенте. Или кавказские танцы – они тоже напрямую связаны с борьбой. У них есть движение, которое исполняют на коленях, и оно используется в борьбе для прохода «в ноги». Бурятские, якутские, тувинские танцы, у них есть танец орла, который мне очень нравится в исполнении борцов-тяжеловесов – так пластично и убедительно показать орла не каждый танцор сможет.

Возвращаясь к твоему вопросу об инородности: Эрос и Танатос – все живет сублимированно. Чем более ты цивилизован, тем более гуманные пути реализации этой энергии ты находишь. У профессионального игрока в шахматы в момент игры давление такое же, как у бегуна. Даже есть риск получить инсульт. Во время победы шахматист испытывает то же, что испытывает самец обезьяны, вспоровший брюхо другому самцу – абсолютно тот же гормональный коктейль. Только его можно получить, двигая деревянные фигуры. Сабантуй – это военные сборы. Подъем на столб – это имитация штурма крепостной стены. Но это не значит, что мы готовим штурмовиков.

Если убрать из жизни борьбу – это не путь к гуманизации. Чем больше этого на сцене, тем меньше этого в жизни. Чем больше это запрещается, тем больше это выливается в жизнь. Если вернуться к авторитарным режимам – они же очень театрализованы, потому что эти ритуалы были запрещены в театре.

Театральная сцена – это пространство, которое нам дал Бог, чтобы мы там разбирались со своими грехами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне бы хотелось сделать шаг к арт-мейнстриму»

– Ийская танцовщица У Цзымо, индийский танцор Ракеш Сукеш – приезд таких артистов и международных трупп всегда большое событие для регионального театра. Но что они сами могут почерпнуть из местной танцевальной культуры?

– За Ракешем я давно слежу благодаря Марселю Нуриеву. Марсель – мой учитель, и он открывал мне многие имена. Ракеш Сукеш из тусовки арт-центра Tictac в Брюсселе. Основатель этого центра Дэвид Замбрано, венесуэлец и персона нон-грата в своей стране больше 20 лет. Он занимается только импровизацией, много путешествовал и преподавал. Это человек, который уже вписал себя в историю современного танца. Он начинал в Нью-Йорке, когда еще слово «импровизация» не использовалось к тому, что он делает.

Когда ему исполнилось шестьдесят, шесть лет назад, он открыл арт-центр Tictac, который находится на острие процесса, а не результата. Это некоммерческое движение, абсолютно неконъюнктурное, неконвенциональное, где всегда могут сказать что-то новое.

До сих пор арт-центр собирает самобытных танцовщиков, несущих через танец свою культуру. Со стороны я вижу там тусовки индусов, словаков, африканцев. Ракеш Сукеш – один из самых ярких из тусовки индусов. В танце он использует каларипаятту, древнее индийское боевое искусство.

– Как его удалось пригласить в MOÑ?

– Обычно это происходит так, что Москва или Питер привозят в Россию хореографа, и уже потом танцевальное сообщество сообщает, кто еще может организовать площадку для мастер-классов. В данном случае нам удалось организовать и его выступление. Его приезд совпал с показом «Tartar», а «Tartar» всегда идет в связке с каким-то гостем.

– Когда я выходил после «Tartar», уловил несколько фраз из зрительской толпы. «Танцевальный стендап» – примерно так прозвали этот перформанс. Насколько я понимаю, это импровизация, но такого ли юмористического эффекта вы ожидали? Бэтмен и Супермен всегда на сцене?

– Всегда. Это достаточно жестко структурированная импровизация, гораздо более структурированная, чем sak-sok.

– И она намеренно так дурачит?

– Да. Это из того же ряда, что «Уроки татарского». Это пульс времени, когда чувствуется необходимость в иронии и юморе, баловстве и несерьезности.

– Но не слишком ли он буквален?

– Да, но мы исследуем эту тему. Оказывается, это не так просто. Когда-то были «Алиф», «Дэрдменд», «Шамаиль» – все такое серьезное, а мы такие глубокие, философские, национальные. Нелегко отказаться от своего образа.

– Есть ли какое-то будущее у «balballar»?

– Я воспринимаю «balballar» как законченное произведение. Будет ли он еще в прокате – хотелось бы. Есть намерение восстановить этот спектакль в декабре. Были сложности с коллективом: один человеку ушел из проекта, другой уехал и вернулся, сейчас на гастроли уезжаю я. Мы попробуем восстановить «balballar», но не раньше, чем в декабре.

– Это будет тот же спектакль?

– Что-то может поменяться, но кардинально менять его не будем.

– Относительно «balballar» я встречал только две реакции, и они диаметральные: одни считают, что это слишком просто, другие – что слишком сложно. Как вы прощупываете аудиторию и готовы ли зрители сегодня к таким спектаклям? Не нужно ли усложнять?

– «balballar» – это один период с «Tartar» и «Уроками татарского», когда у меня возникло намерение сделать шаг навстречу зрителю. Мне бы хотелось сделать шаг к арт-мейнстриму. Опять-таки, я только учусь, с нуля делаю попытки идти навстречу зрителю, и если кто-то считает, что слишком просто, значит, все-таки получилось.

«balballar» мы ставили в Камаловском театре, и там другой зритель. Как оказалось, зритель там привязан не к артистам или авторам, а к зданию. В MOÑ мы в какой-то момент отказались от обсуждения спектаклей, а в Камаловском я увидел, как после очередного показа зритель уходит потерянный – ничего хуже потерянного зрителя нет. Лучше, если зритель на обсуждении скажет, что он не понял и ему не понравилось, чем не выскажет это. Тогда не только мы потеряем зрителя, но и зритель потеряет желание изучать современное искусство.

На нас лежит ответственность перед современным искусством, потому что в наших краях такие спектакли зачастую становятся первой встречей с ним, и она может стать последней.

– Что вам ближе – режиссер или артист?

– Ближе, конечно, артист. Я себя режиссером не чувствую. Скорее всего, я инициативный артист, который может сам иногда инициировать проекты, хочет быть соавтором.

– Что значит перформер? Этот статус прицепился после «Алиф»?

– Наверное, мы сами отчасти прицепили его, потому что «Алиф» нельзя назвать в чистом виде спектаклем. Перформер – это с английского «исполнитель». «Алиф» – это перформанс, и «Уроки татарского» тоже назывались бы перформансом на английском языке.

Есть небольшая путаница в терминах, потому что есть перформанс-арт – это то, что делает Марина Абрамович. Но я не в том смысле перформер, а просто артист. Артист – хорошее слово.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По мнению отца, Тинчуринский театр – это театр, который съедает режиссера»

– Как началась ваше сотрудничество с Туфаном Имамутдиновым?

– Я только вернулся в Казань с дипломом (в 2016 году Нурбек Батулла окончил Российский государственный институт сценических искусств, – прим. Т-и), и на каком-то банкете мой старый друг Ильгиз Зайниев спросил: «А ты знаешь Туфана?» Я только-только вернулся и немного отстал от процессов в Казани. Хороший, говорит, парень появился в русском ТЮЗе, давай я вас сведу, вдруг ему нужен хореограф. На тот момент я работал в татарском ТЮЗе.

Я позвонил Туфану, и он пригласил меня на актерский кастинг – они как раз добирали актеров. Я хотел предложить себя в качестве хореографа, но он как-то так сказал, что было неправильно отказываться, и я, в тапочках, шортах, какой-то майке, абсолютно не готовый к кастингу, пошел в ТЮЗ.

Идет кастинг, своей очереди ждут побледневшие ребята, студенты выпускных курсов, – атмосфера экзамена. Я не хотел задерживаться в этой ситуации и спросил у ребят: можно проскочу? Меня с радостью пропустили. Я рассказал какую-то басню, стих – это было очень артхаусное выступление, – а затем меня попросили что-то спеть, например русский романс. Я мог спеть только на татарском, тогда меня попросили подождать. Ждать я не мог, оставил свой номер телефона. Когда уже пришел домой, мне позвонил Туфан: «Ваша субъективная реальность не совпадает с нашей объективной реальностью. Ненормальных актеров я набрал достаточно, посмотрите на сайте – мне нужны нормальные. Предложить мне вам нечего».

Через месяц он мне перезвонил и пригласил в качестве хореографа. Мы уже несколько дней работали над спектаклем «Страсти по Семену Семеновичу», когда он вдруг предложил идею: «А что если ты будешь танцевать на песке арабские буквы?» Мне идея сразу показалась классной, я начал искать движения. На помощь пригласил Марселя Нуриева и познакомил его с Туфаном.

– То есть так сложилось ваше творческое трио?

– Да, и Туфан в свою очередь познакомил меня с Эльмиром Низамовым, вместе мы с ним до этого не работали – получился хороший тандем. Позже Туфан и Марсель сделали еще много проектов без меня, чему я только рад. Марсель нашел для себя новый путь, он ведь руководил самодеятельным ансамблем в КАИ, а теперь стал самостоятельным артистом, большим художником. Это было на благо всем нам.

– А что вы лично для себя находите в сотворчестве с Туфаном?

– В Туфане мне нравится то, чего мне самому не хватает. В этом смысле я считаю его своим учителем – у него абсолютно концептуальное мышление, а мне оно совсем не свойственно. Я мыслю телом, энергией. Для меня энергия важнее смысла, действие важнее размышления. У Туфана все наоборот – ему важны концепция, смысл, понимание.

Мне кажется, именно поэтому у нас получился хороший тандем, мы дополняли друг друга. Туфан – человек, который думает нестандартно, бескомпромиссный художник. В одних обстоятельствах это достоинство, в других может стать недостатком.

– А что вы думаете о его работе в театре Тинчурина?

– Ему немножко не повезло с обстоятельствами. Тинчуринский театр – это не тот театр, где концептуальное искусство могло бы жить. Я очень уважаю то, как он отнесся к этой работе. Насколько я помню, он изначально определил для себя срок в четыре года – уйти независимо от успеха или неудачи в театре. Есть в этом что-то самурайское. Когда случается неудача, хочется убежать – я убегаю. А он не убежал.

Даже представить не могу, как ему было тяжело. Мне отец всегда говорил, что Тинчуринский театр – это театр, который съедает режиссера. Он тоже работал там главным режиссером в 80-е годы. Я буду рад, если все это окажется предрассудками.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Может быть, я был бы не против даже временно пожить за границей – но всегда возвращаться в Казань»

– Вы когда-нибудь сравнивали себя с Рудольфом Нуриевым не в биографическом, а в творческом смысле?

– Это лестное сравнение: Нуриев – это фигура совершенно другого масштаба. Я, разумеется, проводил параллели, и даже моя дипломная работа называлась «MY NURIEV» – она про то, как я пытаюсь от этого сравнения избавиться. В какой-то момент оно стало для меня неподъемным грузом. Многие друзья моего отца, узнав, что я поступил в хореографическое училище, говорили примерно одно и то же: «Значит, мы ждем второго Нуриева».

– А отец так говорил?

– Напрямую не говорил, но он мотивировал меня на занятия через Нуриева. Махмуд Эсамбаев, Ирек Мухамедов и, конечно, Рудольф Нуриев. Книги, спектакли, интервью, отец сам написал несколько произведений о Нуриеве. Фигура Нуриева важна лично для меня, он почти мой кумир.

– Меня всегда интересовало – почему именно Казань? Казалось, можно было выйти на российский или международный уровень – уехать в Москву или Петербург. Никогда не возникало у вас таких сомнений?

– Для меня нет. Получить «Золотую маску» в Казани было для меня даже ценнее, чем в Москве или Петербурге. И сомнений до сих пор нет.

Мне нравится Казань. Я бы хотел оставаться открытым миру, иметь возможность путешествовать, ездить на мастер-классы, смотреть новые премьеры. Может быть, я был бы не против даже временно пожить за границей – но всегда возвращаться в Казань.

– Современная хореография довольно специфическая область искусства. Во всем мире у нее, вероятно, небольшая аудитория, а в Казани она и вовсе миниатюрная. Почему вы выбрали именно ее для самовыражения?

– Мне кажется, это вышло естественно. Современное искусство и современный танец как его часть наиболее открыты к тебе, они принимают с любым бэкграундом, идеями, идентичностью, травмами и концепциями. Что бы ты ни делал, если делаешь это искренне и в полную силу, это будет современно.

– У вас когда-нибудь возникало разочарование от того, что вы делаете?

– Периодически бывает. Но самый острый момент был в 2022 году. Я приходил в зал и вместо того, чтобы разминаться, репетировать и заниматься привычной рутиной, просто ходил туда-сюда. Не мог что-то делать.

– Что помогло вам вернуться к работе?

– Психотерапевт (смеется). Мне кажется, у нас есть негативное отношение к специалистам, хотя это вполне нормально. Когда у нас болит зуб, мы не стесняясь идем к стоматологу.

– Есть ли какие-то планы на ГАПиТ?

– Предложений и планов нет, но в свое время были мечты и чаяния. До сих пор что-то брезжит глубоко в душе, но, думаю, это нужно реализовывать чуть позже, когда артисты чуть-чуть раскачаются. Сейчас они будут переживать стресс после изменений (в сентябре ансамбль возглавил Ильфир Якупов, – прим. Т-и), и это нормально.

Я обожаю народные танцы, и алгоритмы моих соцсетей постоянно подкидывают мне видео с танцами разных народов. С завистью я слежу за тем, что происходит с грузинским танцем. Их государственный ансамбль – это такой симбиоз народного и современного, что я диву даюсь. Просто восхищение.

– Следите за фестивалем StagePlatforma?

– Иногда Олег Ивенко приглашает меня провести мастер-классы или приходит к нам сам. Мы взаимодействуем, хотя и не очень плотно. Если я продолжу свое движение навстречу зрителю, может быть, мы откалибруемся, но пока, мне кажется, я слишком радикален для театра оперы и балета.

– Вы единственный татарский перформер?

– Если говорить об этнической принадлежности, то точно не единственный. Если говорить о том, чтобы поднимать темы, связанные с татарской культурой… Тоже нет – есть Марсель Нуриев.