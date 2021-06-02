Нурбек Батулла станет одним из ведущих проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» в Казани

В рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства в Казани пройдет серия открытых хореографических и спортивных занятий на татарском языке «Хәрәкәттә — бәрәкәт».

Проект стартует уже завтра, 3 июня, и продлится все лето, сообщает отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома города.

В рамках цикла мероприятий предусмотрены занятия по народным танцам, фламенко, «Зеленому фитнесу», стретчингу, зумбе, импровизационному джему и многие другие события. Местом их проведения станут набережная озера Нижний Кабан, парк имени Горького, парк «Черное озеро», бульвар по улице Юлиуса Фучика и бульвар «Белые цветы».

Одним из преподавателей станет прославленный танцовщик Нурбек Батулла, лауреат премий «Золотая маска» (2018), имени Мусы Джалиля (2019) и «Тантана» (2021). Также занятия будут вести худрук муниципального ансамбля танца «Казань» народная артистка РТ Чулпан Закирова, солистка Государственного ансамбля песни и танца РТ и лауреат международных премий Алсу Магсумзянова, а также многие другие.

Откроет цикл событий занятие «Йога на растяжку», которое начнется завтра в 19.00 на набережной Нижнего Кабана. Его проведут тренер по йоге Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров.