Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
НУР в сентябре проведет ночное мероприятие вне основной программы фестиваля
Организаторы фестиваля медиаискусства НУР анонсировали новое мероприятие в традиционные для себя сроки. Несмотря на то, что основная программа фестиваля в нынешнем году была перемещена на май, организаторы все-таки решили провести ночной ивент в привычные даты.
14 сентября под эгидой фестиваля медиаискусства пройдет ночное музыкальное событие TON. В пресс-службе НУРа обещают, что место проведения события будет новым как для коренных жителей Казани, так и для гостей города.
Как говорится в анонсе мероприятие, в эту ночь на новой локации можно будет услышать скрещивание эмбиент-электроники, аналоговый эйсид техно лайв и национальные этнические мотивы под звуки драм-машин, электронные бэнгеры и мелодии фанка.
НУР — ежегодный фестиваль, организованный в 2021 году в Казани. Он объединяет медиахудожников, музыкантов и специалистов в области цифровых технологий со всего мира.
Более подробную информацию о предстоящем событии и условиях входа можно получить в социальных сетях фестиваля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»