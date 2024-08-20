НУР в сентябре проведет ночное мероприятие вне основной программы фестиваля

Организаторы фестиваля медиаискусства НУР анонсировали новое мероприятие в традиционные для себя сроки. Несмотря на то, что основная программа фестиваля в нынешнем году была перемещена на май, организаторы все-таки решили провести ночной ивент в привычные даты.

14 сентября под эгидой фестиваля медиаискусства пройдет ночное музыкальное событие TON. В пресс-службе НУРа обещают, что место проведения события будет новым как для коренных жителей Казани, так и для гостей города.

Как говорится в анонсе мероприятие, в эту ночь на новой локации можно будет услышать скрещивание эмбиент-электроники, аналоговый эйсид техно лайв и национальные этнические мотивы под звуки драм-машин, электронные бэнгеры и мелодии фанка.

НУР — ежегодный фестиваль, организованный в 2021 году в Казани. Он объединяет медиахудожников, музыкантов и специалистов в области цифровых технологий со всего мира.

Более подробную информацию о предстоящем событии и условиях входа можно получить в социальных сетях фестиваля.