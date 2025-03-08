НУР проведет лекции с участием редактора МТС Музыка в рамках музыкальной лаборатории

Междунарожный фестиваль медиаискусства НУР объявил регистрацию на свои открытие лекции, которые пройдут в рамках музыкальной лаборатории (образовательной программы), которая пройдет в Казани с 12 по 16 марта. Лекции в завершающий день будут открыты для всех — на них уже можно зарегистрироваться бесплатно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Две лекции будут посвящены продвижению артистов и созданию индивидуального стиля. Их проведут главный редактор МТС Музыки Денис Савельев и один из ключевых представителей российского электронного андеграунда Никита Забелин. Организаторы уверяют, что специальные навыки для посещения этих лекций не нужны — прийти и послушать спикеров может любой желающий.

Вход на обе лекции бесплатный, по регистрации. Подробности можно узнать в социальных сетях фестиваля.