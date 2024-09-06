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НУР объявил место проведения ночного мероприятия ТОН
Организаторы фестиваля медиаискусств НУР раскрыли локацию своего ночного мероприятия ТОН, которое намечено в ночь с 14 на 15 сентября. Им стала территория крытого теннисного корта «Чингисхан» в Высокогорском районе, в 25 минутах езды от города.
Организаторы утверждают, что видят свою миссию в том, чтобы гости событий открывали новые места и видели их с неожиданной стороны, а заодно могли оценить преобразующую силу аудиовизуального искусства. А на воссоздание атмосферы летних прогулок по лесу будет нацелена вся окружающая инфраструктура.
Главная сцена будет расположена на самом теннисном корте под крышей. За основу работы приглашенных художников будет взята тема спорта и конкретно тенниса. Помимо самого корта, гости смогут насладиться и прогулками по прилегающему лесному массиву.
Подробности об условиях посещения мероприятия можно узнать из социальных сетей фестиваля НУР.
Международный фестиваль медиаискусства НУР — одно из крупнейших подобных событий в России, полностью созданное студией formate. Ежегодно он объединяет в Казани медиахудожников, музыкантов, перформеров и специалистов в области цифровых технологий со всего мира.
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